آموزش مربیان مهدهای کودک برای تدریس کتاب مفاهیم دینی در فارس

عبدالحمید کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این دوره آموزشی به منظور استفاده از کتاب مفاهیم دینی در مهدکودکها در آینده ای نزدیک برگزار می شود.

وی بیان کرد: در حال حاضر در هرکدام از مهدکودکها به صورت سلیقه و جزیره ای این امر پیگیری می شد اما با تدوین کتاب مفاهیم دینی و و ارائه آن به سازمان بهزیستی باید این کتاب در مهدها آموزش داده شود.

مدیر کل سازمان بهزیستی استان فارس گفت: پس از برگزاری این دوره آموزشی در آینده ای بسیار نزدیک در تمام مهدکودکهای استان فارس کتاب مفاهیم دینی تدریس می شود.

بهره مندی شش هزار خانوار زن سرپرست از بیمه در فارس

کشاورز در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون بیمه زنان سرپرست خانوار اظهار داشت: در سال گذشته شش هزار خانوار زن سرپرست بهزیستی در این استان از بیمه عشایر و تامین اجتماعی برخوردار شدند.

وی ادامه داد: این امر به منظور توانمند سازی اجتماعی و به منظو دریافت بازنشستگی و دریافت حقوق ثابت در دوران کهولت و از کارافتادگی زنان سرپرست خانوار انجام شده است.

مدیر کل سازمان بهزیستی استان فارس اظهار داشت: این اقدام از سوی سازمان بهزیستی و با همکاری سازمان هدفمندکردن یارانه ها انجام شده است.

وی گفت: بر این اساس زنان شهری از بیمه تامین اجتماعی و زنان روستایی از بیمه عشایر و روستایی بهره مند شده اند که این اقدام کمک بسیار بزرگی به توانمندسازی آنهاست.