غربی ها همچنان سردرگم / سایت پارچین ترفند ایران برای امتیازگیری!

در راستای سیاست فشار بر جمهوری اسلامی ایران برای دست برداشتن از حق مشروع بهره مندی از انرژی هسته ای صلح آمیز در طول ماه ها و سالهای اخیر، هر روز با طرح ادعایی جدید و بی اساس از سوی رسانه های غربی و آژانس بین المللی انرژی اتمی روبرو بوده ایم که هرچه به زمان مذاکرات نزدیک تر می شویم، این ادعاها و فشارها با هدف تاثیرگذاری بر روند مذاکرات شدت بیشتری می یابد.

آخرین این بهانه جویی ها که در هفته های اخیر شاهد آن بوده ایم طرح ادعای انجام آزمایشهای هسته ای در سایت نظامی پارچین از سوی ایران در اطراف تهران بوده است که طرف غربی با توسل به برخی تصاویر نامرتبط ماهواره ای و برپایه حدس و گمان خواستار بازدید بازرسان آژانس از این سایت نظامی شد.

"یوکیو آمانو" مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی برای جلب رضایت ایران برای بازدید از این سایت دو روز قبل از آغاز مذاکرات هسته ای بغداد بین ایران و گروه 5+1 وارد تهران شد و ایران در اقدامی برای نشان دادن حسن نیت اعلام کرد در چهار چوب توافقاتی امکان بازدید بازرسان آژانس از این سایت نظامی وجود دارد، به طوریکه "آمانو" به هنگام ترک تهران اعلام کرد فضای مذاکرات مثبت بود و به زودی توافقنامه ای در این خصوص با ایران امضا خواهد شد.

حال در آستانه مذاکرات مسکو، که ظاهرا با اقدام ایران در گفتگو با آمانو ماهیت این ادعای آنها نیزبر ملاء شده است این بار یک سایت غربی به نام "ریل نیوز" در گردشی آشکار با تکرار ادعای قبلی آژانس و سرویسهای غرب که بیانگر دروغ بودن ادعای آنها درخصوص سایت نظامی پارچین و نشانگر سردرگمی غربی ها در قبال ایران هسته ای است، اظهار داشت: ایرانی ها در سایت پارچین آزمایش هسته ای نمی کنند و فقط وانمود می کنند که آزمایش هسته ای می کنند تا بتوانند برای مذاکرات مسکو چانه زنی کنند.

"گرک تیلمن" مدیر سابق دفتر امور نظامی و خلع سلاح استراتژیک آمریکا در مصاحبه ای به "آی پی اس" گفته است: فکر می کنم تصاویر ماهواره ای که از پارچین می بینیم بخشی از اقدامات هوشمندانه ایران برای چانه زنی در مذاکرات است.

همچنین یک کارشناس هسته ای لابراتوار ملی "اک ریج" که پیگیر برنامه های هسته ای ایران است، در این خصوص اظهار داشت: فعالیتهای ایران در پارچین با هدف مهم جلوه دادن این نقطه به آژانس برای تحریک کردن آژانس به بازدید از این مکان و چانه زنی برای گرفتن امتیاز در مذاکرات است.

دیگر دانشمند هسته ای به نام "ناخی" به "آی پی اس" در این خصوص گفت : ایرانی ها خوب می دانند که پاک کردن آثار اورانیوم از یک منطقه تا ده سال امکان پذیر نیست، بنابراین فعالیت های آنها در پارچین با هدف دیگری صورت می گیرد.