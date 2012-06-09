پروژه های عمرانی بابل به کندی انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نیازآذری عصر شنبه در جلسه شورای اداری بابل با بیان اینکه طولانی شدن زمان اجرای پروژه‌ها از اعتماد مردم به نظام می‌کاهد، افزود: اجرای پروژه‌های بابل باید شتاب بیشتری گیرد تا مردم طعم شیرین خدمت را بچشند.

وی با اشاره به اینکه اگر بابل دارای سند توسعه مدون مطابق اسناد بالادستی باشد امر توسعه با شتاب بیشتری صورت می‌گیرد، افزود: در چند دهه گذشته سهم و حق مردم بابل به درستی ادا نشده و انتظار می‌رود توجه بیشتری به این شهرستان شود.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نیاز است شهرستان بابل در افق 1404 به عنوان شهرستان نخست شمال در تمام شاخص‌ها و یکی از شهرهای مهم کشور در عرصه‌های کشاورزی، صنایع تبدیلی، گردشگری، بهداشت و درمان، آموزش عالی، تجارت و بازرگانی و فناوری و امور فرهنگی تبدیل شود.

نیازآذری اظهار داشت: بابل برای توسعه متوازن و پایدار به چشم اندازی متناسب با اسناد بالادستی و برنامه‌های بلندمدت نیاز دارد.

وی افزود: با توجه به فضای جدید کار و خدمت در شهرستان بابل و همچنین وفاق و همدلی که بین نمایندگان مردم بابل، ائمه جمعه شهرستان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی این شهرستان حاکم است با راه‌ اندازی دبیرخانه رشد و توسعه شهرستان بابل شاهد پیشرفت و تعالی این شهرستان در سال تولید ملی باشیم.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی بابل و احیای شهر تاریخی بار فروش را ضروری برشمرد و افزود: در حال حاضر شرایط برای اینکه بابل به عنوان قطب بین‌المللی تجاری منطقه خزر شود فراهم است و انتظار داریم برای این منظور کارگروهی در فرمانداری بابل تشکیل شود.

وی، کشاورزی و دامپروری را از مزیت‌های اصلی شهرستان بابل برشمرد و گفت: نیاز است به این بخش توجه شود و با کمک بخش خصوصی و تشکل‌های مرتبط با بخش کشاورزی دغدغه‌های تولیدکنندگان را در تمام زمینه‌ها مدیریت کنیم.

نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بابل ظرفیت‌های زیادی برای سرمایه ‌گذاری خارجی و داخلی در حوزه‌های گردشگری، سلامت، تجارت، صنایع تبدیلی و بازرگانی دارد، بیان داشت: ضروری است برای تحقق این امر پروژه‌های مطالعاتی و اجرایی تعریف شود.