روایت زنی درد آشنا، قهرمان غم، کنز حیا، گنج بلا، شأن خدا، خاتون دو سرا، زینت آل عبا، آماج بلا، عقیله نینوا، درمان درد بی‌دوا، صدیقه صغری، صاحب جود و سخی، شمس الضحی در حیا.



روایتی از حال نزار و سنی ندار و دستان و گردنی بسته به غل و زنجیر و پاهای بسته به شتران بی‌جهاز که دل هر مرد و زنی -حتی سنگ دل- ریش می‌شود.



به گزارش خبرنگار مهر، در انتهای صحنه، پرده‌ای به غایت زیبا و سفید آویزان است. هر جا که صحبت از مجلس بارگاه یزید می‌شود، پشت پرده چند صندلی و تخت شاهانه و سری زیر پارچه‌ای سبز و روی تشت طلا، پشت پرده دیده می‌شود.



المان‌هایی در گوشه و کنار صحنه هست که می‌تواند در انتقال فضا و روایت مؤثر باشد. پارچه‌ها و سربندهای رنگی، دایره زنگی، مشک آب، گلاب پاش، خیزران، دست قطع شده، خلخال، تاج و تشت و بادبزن و چند روبند و کلاه‌خود.



به یکباره صدای دایره زنگی در فضا می‌پیچید. «زهیر» دلقک دربار که صورتش را چون سیاهان سیاه کرده دایره زنان و رقص کنان و پایکوبان وارد مجلس می‌شود. دست به سوی زن اسیری دراز می‌کند. صدایی باصلابت به گوش می‌رسد: دستت بریده باد، سیه روزگار شوی، مادرت به عزایت بنشیند، دورتر بایست، سیاه زنگی چطور جرأت جسارت به حریم آل‌الله می‌کنی؟



ناگهان دلقک دربار از شدت درد به خود می‌پیچید، آهی جان سر از ته دل کشید، قامتش خمید و صدایش لرزید و تنش ژولید و از مجلس بیرون شد و دستی قطع شده به میان مجلس انداخته می‌شود و صدای دلقک به گوش می‌رسد: خودم دستی را که به اهانت به آل عصمت و طهارت دراز شد را قطع کردم... تا هم فرمان دختر شیر خدا بر زمین نماند و هم در قیامت شرمنده روی خداوند نباشم.



یزید از شدت عصبانیت خشم خود فرو می‌خورد، ولوله‌ای در مجلس به پا می‌شود. یکی از زنان، دست قطع شده را برداشته گوشه‌ای پرت می‌کند. سپس خیزران بر دست به طور نمادی رقص کنان دست افشان بر تمثال سر مبارک می‌زند.



نطق آتشین



و نطق آتشین زخم خورده نینوا، بانوی خورشیدهای دربند، قلب سنگی کوفیان را ذوب کرد، اشک از چشمان آنها به راه انداخت و به سینه‌های کویری‌شان گسیل داشت که اگر آن حنجره صبوری و آن نطق آتشین در کاخ یزید نبود، داستان جان‌سوز آن ظهر عطشناک در کوچه‌های تاریخ به دست فراموشی سپرده می‌شد.



اینها روایتی است از «خورشید شام» که این روزها میزبان دلدادگان بانوی فصاحت و اعجاز است. نمایشی که «شهلا» کنیزی ایرانی و دلربا که هنر قصه گویی‌اش حرف ندارد و دختر پا به سن گذاشته ندیمه (یار و همراه زن یزید) که هوش و ذکاوت‌اش ستودنی است، از زبان حضرت زینب(س) در مورد ورود کاروان اسراء روایت می‌شود.



در این نمایش بخشی از خطبه آتشین حضرت زینب(س) و داستان «زهیر» دلقک دربار که بعد از دست‌درازی به یکی از اسرا، دستش را قطع می‌کند برای زن یزید روایت می‌شود که در نهایت بانو (زن یزید) از یزید جدا می‌شود و قصر را ترک می‌کند.



کار آئینی مایه افتخار است



وفا طرفه که کارگردانی نمایش خورشید شام را عهده‌دار است بازی در این نمایش و کارگردانی آن را افتخاری برای خود و گروه تئاتر آئین می‌داند و از دشواربودن بیان مصائب حضرت زینب(س) می‌گوید: وقتی می‌خواهم دیالوگ‌های این بانوی بزرگوار را بیان کنم خیلی برایم سخت است چون می‌دانم شرایطی که حضرت زینب(س) در آن قرار داشت بسیار سخت‌تر از این است که من بخواهم دیالوگ‌های ایشان را بیان کنم.



وی که خوشحالی خود را از اجرای این نمایش ابراز می‌کند می‌گوید: خیلی خوشحالم که توانستم درباره بیان مصائب حضرت زینب(س) از طریق نمایش خورشید شام قدم کوچکی بردارم. من با اعتقاد قلبی وارد این کار شدم ولی با این حال احساس می‌کنم نتوانستم آن گونه که باید احساسم را درباره حضرت زینب(س) بیان کنم.



به اعتقاد طرفه، حضرت زینب(س) اسوه صبر و ایستادگی هستند و نمی‌شود به این راحتی ویژگی‌های ایشان را بیان کرد.



وی اظهار امیدواری می‌کند که این نمایش قدم کوچکی در مسیر معرفی حضرت زینب(س) باشد تا استادان و هنرمندان دیگر بتوانند قدم‌های بزرگ‌تر را بردارند.



نبود نمایشنامه‌های قوی



طرفه از نبود نمایشنامه‌های قوی در بخش تئاتر مذهبی گلایه می‌کند و می‌گوید: نبود متن نمایشی در سال‌های اخیر یکی از معضلات کارگردانان و بازیگران تئاتر آئینی است.



به گفته وی کارگردانان به این باور رسیده‌اند که متن خوب می‌تواند اجرای خوب را به ثمر برساند.



کارگردان نمایش خورشید شام ادامه می‌دهد: کتاب‌های متعددی در حوزه دین نوشته شده است که سوژه‌های خوبی برای اجرای نمایش آئینی هستند اما نمایشنامه‌های دینی انگشت شمارند و اگر نمایشنامه‌ای وجود داشته باشد قدیمی است و به‌روز نیست.



طرفه معتقد است: نمایشنامه نویسان باید در آثارشان تجدید نظر کنند و این بی‌انصافی است که به این مقوله (نمایشنامه تئاتر آئینی) درست دیده نشود.



وی درباره نمایشنامه تئاتر خورشید شام می‌گوید: متنی که برای نمایشنامه خورشید شام انتخاب شد نوشته میلاد اکبرنژاد بود که خیلی قدیمی بود و به خاطر اینکه این نویسنده برای تعامل در دسترس نبود از سیروس همتی کمک گرفتیم که این متن را بازنویسی کند و با وجود انجام این کار در روند اجرا با مشکل زیادی مواجه هستیم.



وی ادامه می‌دهد: با وجود این بنا داریم متن این نمایشنامه دوباره توسط سیروس همتی بازنویسی کنیم و اگر این کار انجام شد در جشنواره «ما رایت الا جمیلا» که زمستان در قزوین برگزار می‌شود شرکت خواهیم کرد. اگر متن این نمایش به سرانجام رسید و توانستیم با بازیگران به توافق برسیم سعی می‌کنیم این کار را برای محرم و صفر روی صحنه ببریم.



پیوند با مخاطب



طرفه از استقبال چشمگیر خانواده‌ها برای دیدن این نمایش و ایجاد ارتباط بین هنرمند و مخاطب که حلقه مفقوده بسیاری از نمایش‌ها است می‌گوید: در این چند روزی که نمایش خورشید شام در تالار قدس پژوهشکده باقرالعلوم(ع) به روی صحنه رفت استقبال تماشاگران خیلی گسترده بود به گونه‌ای که در بیرون از سالن هم صندلی‌هایی برای استقرار تماشاگران تعبیه شده بود و خانواده‌ها با ذوق و شوق به این نمایش نگاه می‌کنند.



کارگردان نمایش خورشید شام معتقد است: در کارهای مذهبی به ما ثابت شده که مردم می‌توانند ارتباط خوبی با آثار برقرار کنند و این مسئله در پایان کار که احساسات خودشان را برای کارگردان و بازیگران بیان می‌کنند نمود عینی پیدا می‌کند.



وی می‌گوید: با اینکه نمایش خورشید شام یک کار تکنیکی است و با کارهای دیگر آئینی که با نوحه پخش می‌شود متفاوت است ولی شعور تماشاگران آنقدر زیاد است که این روایت را به خوبی می‌فهمند و با این کار ارتباط برقرار می‌کنند.



در نمایش خورشید شام علاوه بر وفا طرفه که کارگردان این نمایش است، هنرمندانی چون لیلا سادات موسوی، مریم السادات صدرپور و الهام السادات رسولی به هنرنمایی پرداختند.



همچنین کورش زارعی به عنوان مشاور اجرا و طرح، محمدرضا خوئی: مدیر تولید، محمدرضا آزاد: مدیر فنی و طراح نور، مجتبی کریمی: موسیقی، مهدی نیک روش به عنوان طراح دکور و لباس در این نمایش نقش آفرینی کردند.



نمایش «خورشید شام» به سفارش حوزه هنری قم به مدت 10 شب در سالن قدس پژوهشکده باقرالعلوم(ع) اجرای عمومی داشت. این نمایش تا 20 خرداد ماه میزبان علاقمندان بود.



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روح‌الله کریمی

