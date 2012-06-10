اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر از جدیدترین نشست ها و برنامه های سازمان جهانی کار و روند برگزاری اجلاس که از هشتم خرداد ماه سال جاری در مقر این سازمان در شهر ژنو کشور سوئیس آغاز و تا 27 خرداد ماه ادامه دارد، خبر داد.

سرپرست هیئت اعزامی نمایندگان کارگران ایران به اجلاس جهانی کار اظهار داشت: یکی از کمیته های فعال در اجلاس امسال، کمیته اشتغال جوانان است که طبق بررسی ها و کارشناسی های صورت گرفته از سوی نمایندگان کشورها و آمارهای موجود، هم اکنون 13 درصد جوانان کشورهای مختلف جهان بیکار و جویای شغل هستند.

علی بیگی خاطر نشان کرد: همچنین تعداد زیادی از نیروهای کار جوان که عموما دارای تخصص و مهارت هستند نیز به صورت نیمه وقت و یا در مشاغل غیرمرتبط با رشته های اصلی خود فعالیت دارند.

این مقام مسئول کارگری کشور با اعلام اینکه سازمان جهانی کار معتقد است فعالیت جوانان در مشاغل غیر تخصصی باعث افت انگیزه و بهره وری نیروی کار خواهد شد، افزود: کمیته اشغال جوانان در یکصدمین اجلاس جهانی کار به دنبال یافتن راهکارهای مناسب برای برون رفت کشورها از این بحران است.

وی با بیان اینکه شناسایی چالش ها و نقاط ضعف در اینباره می تواند برای یافتن راهکاری مطمئن و اجرایی در کشورهای مختلف دنیا موثر واقع شود، تاکید کرد: آنچه که در این زمینه بسیار حائز اهمیت است نوع نگاه کشورها و دولت ها به مقوله اشتغال جوانان است.

نماینده کارگران در اجلاس امسال سازمان جهانی کار با اعلام اینکه اساسی ترین نقش را در این زمینه سیاست گذاری های دولتها بر عهده دارند، اظهار داشت: کمیته اشتغال جوانان بر این عقیده است که سیاست‌گذاری برای اشتغال جوانان و رفع بحران بیکاری در این قشر باید در اولویت برنامه ریزی‌های کشورها قرار گیرد.

به گفته علی بیگی، توجه به اشتغال پایدار جوانان نیز موضوع دیگری است که باید مورد توجه و اولویت دولت‌ها قرار گیرد و سیاست گذاری‌های مختلف کشورها در زمینه اشتغال جوانان با توجه به نگاه آموزش و ایجاد فضای امن شغلی برای آنها دنبال شود.

این مقام مسئول کارگری کشور ایجاد ارتباط بین صنعت و آموزش را باعث ارتقای بهره وری در محیط کار دانست و بیان داشت: دولت ها باید در این مقوله ها سرمایه گذاری و دقت لازم را داشته باشند. اینها از مواردی است که در کمیته اشتغال جوانان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه سازمان جهانی کار به دنبال این است که جوانان بتوانند از دوران مدرسه شغل و حرفه آینده خود را انتخاب کرده و در آن زمینه کسب مهارت کنند، گفت: این مسئله باعث می شود تا آنها در زمان ورود به بازار کار کمتر دچار چالش و بحران شوند.

نماینده کارگران در اجلاس امسال سازمان جهانی کار، همچنین به لزوم بسترسازی برای توسعه تعاونی ها و گسترش آن برای ایجاد فضاهای اشتغالی جهت جوانان به عنوان یکی دیگر از راهکارهای کمیته تخصصی اشتغال جوانان اشاره کرد و بیان داشت: با حمایت دولت ها و نیازسنجی، علاقه جوانان به حرفه های مختلف شناسایی و زمینه های تقویت آن فراهم شود.

علی بیگی، تصریح کرد: دولت ها باید زمینه های حمایت از سرمایه گذاری در تعاونی ها و رونق تولیدات این بنگاه ها را فراهم آورند. همچنین زمینه های صادرات محصولات تعاونی نیز موضوع دیگری است که باید در زمان برنامه ریزی حمایتی دولت ها مورد توجه باشد.

این مقام مسئول کارگری کشور، نقش فرهنگ و توسعه آن در اشتغال جوانان را امری ضروری و مورد توجه کمیته تخصصی اشتغال جوانان سازمان جهانی کار برشمرد و عنوان داشت: استانداردسازی مشاغل مختلف بر پایه نوع فرهنگ هر کشور و جوانان باید از سوی دولت ها صورت پذیرد.

وی همچنین به موضوع تقویت استانداردهای ملی و منطقه ای هر کشور به منظور تحقق کار شایسته در کشورها به عنوان یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در کمیته های تخصصی امسال سازمان جهانی کار اشاره کرد و افزود: باید در کشورها زمینه های انجام کار با کیفیت فراهم شود.

سرپرست هیئت اعزامی نمایندگان کارگران ایران به اجلاس جهانی کار، گفت: علاوه بر اینکه باید در کشورها مشاغل مناسبی برای جوانان خلق شود، لازم است تا طبق فرهنگ و اقتصاد هر جامعه نیز از سوی دولت ها سرمایه گذاری های مناسبی صورت گیرد.

به گفته علی بیگی، در آخرین نشست های برگزار شده روسای جمهور کشورهای تونس، کاستاریکا و موزامبیک سخنرانی و مطالب خود را ایراد کردند. طی روزهای آینده نیز مباحث با سخنرانی مقامات دیگر کشورها ادامه خواهد داشت.

این مقام مسئول کارگری کشور همچنین از برنامه ریزی برای سخنرانی و بیان مطالب نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت جمهوری اسلامی ایران در روز دوشنبه هفته جاری و هر یک به مدت 5 دقیقه خبر داد.