رفع معضل ترافیک مرزن آباد دو میلیارد تومان اعتبار می خواهد

جعفر ردایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تعطیلات گذشته و افزایش چشمگیر مسافر در این منطقه اظهار داشت: در ایام تعطیلات شاهد ترافیک شدید و بروز تنش های اجتماعی در سطح شهر مرزن آباد بهویژه در سه راه کلاردشت بودیم که این روند با توجه به درپیش بودن ایام تابستان و مشکلات موجود در شهر مرزن آباد نگران کننده است.

وی افزود: علیرغم همه تلاشهایی که تاکنون توسط شهرداری صورت گرفته و پلی که با همکاری اداره راه درحال تعریض می باشد، اما رفع کامل معضل ترافیک نیاز به اعتبارات و کمکهای بیشتری دارد.

وی ادامه داد: تعداد کل واحدهای تجاری ضلع شرقی پل به صورت کامل آزاد شدند، اما در ضلع غربی مشکل همچنان پابرجاست. در ضلع غربی تعداد 18 واحد تجاری باید خریداری شوند. مقدمات کار برای هشت واحد تجاری توسط شهرداری فراهم شده و اگر مسئولان استانی به ما کمک کنند می توان با هزینه ای بالغ بر دو میلیارد تومان معضل ترافیک شهر مرزن آباد به طور کامل حل کرد.

ردایی افزود: با بهره‌برداری از آزادراه تهران - شمال و چهار بانده شدن محور مرزن آباد به دوآب، همه ترافیک موجود در نوشهر و چالوس به مرزن آباد منتقل شده و تبدیل به یک معضل بزرگ اجتماعی برای چالوس و استان می شود.

شهردار مرزن آباد با بیان اینکه از مسئولان استانی تقاضای عاجل داریم که در این پروژه مهم یاری رسان ما باشند، گفت: همه مسافران و گردشگران به استان از محور چالوس مسافرت می کنند و اوج آن را در ایام تعطیل خرداد ماه و حضور بی سابقه گردشگران و مسافران شاهد بودیم. اگر این مهم مورد توجه جدی مسئولان قرار نگیرد معضلی بزرگ گریبان شهرستان و استان را خواهد گرفت.