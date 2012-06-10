ستاد ویژه اعیاد شعبانیه در قم تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، این ستاد در نخستین جلسه هماهنگی، با ایجاد 10 کمیته شامل خدمات شهری، اطلاع‌رسانی، تبلیغات و فرهنگی، امنیتی و انتظامی، امداد و بهداشت و درمان، حمل و نقل و ترافیک، ارزیابی و نظارت و هماهنگی، تنظیم بازار و ارزاق عمومی، اسکان و پشتیبانی، فعالیت خود را آغاز کرد.



معاون سیاسی امنیتی استاندار قم شامگاه شنبه در این جلسه بر لزوم هماهنگی و تعامل دستگاه‌های مختلف استان برای برگزاری باشکوه اعیاد شعبانیه و پذیرایی شایسته از زائران و شیفتگان حضرت مهدی موعود(عج) تاکید کرد.



حجت‌الاسلام والمسلمین محمدمهدی عرب انصاری رمز ماندگاری فرهنگ بالنده تشیع در طول قرن‌های متمادی را تکیه بر فرهنگ ناب حسینی و مهدوی دانست.



رئیس ستاد ویژه اعیاد شعبانیه استان قم تاکید کرد: اجتماع عظیم عاشقان حضرت بقیه‌الله(عج) در نیمه شعبان نشانه دلدادگی شیعیان به خاندان عصمت و طهارت(ع) بوده و لازم است با تمام وجود در بسترسازی مناسب این حماسه بزرگ مشارکت کنیم.

در این جلسه مهم‌ترین برنامه‌های هر یک از کمیته‌های ستاد ویژه اعیاد شعبانیه تشریح شد.



جواد دلاوری معاون امور عمرانی استاندار قم در این جلسه با ارائه طرح ویژه حمل و نقل و ترافیک در ایام میلاد فرخنده حضرت مهدی(عج) از آماده‌سازی پارکینگ‌ها و پارکسوارها، ایجاد خطوط اتوبوسرانی و تاکسیرانی و پیش بینی تامین روشنایی پارکینگ‌ها و پارکسوارها خبر داد.



همچنین مهمترین رویداد فرهنگی در این ایام، برگزاری جشنواره و نمایشگاه طلیعه ظهور است که برنامه‌هایی از قبیل برگزاری نشست‌های مهدویت، انتظار از منظر مقام معظم رهبری، مشاوره زندگی مهدوی‏، نقد فیلم‌های مهدوی، برگزاری مسابقات متنوع، ایجاد کارگاه‌های هنری و همایش دوسالانه کتاب مهدویت را شامل می‌شود.



در بخش بهداشت و درمان نیز ایجاد بیمارستان سیار، آماده باش مراکز بهداشتی و درمانی و پیش بینی امکانات لازم برای مقابله با بیماری‌های احتمالی مورد تاکید قرار گرفته است.



پیش بینی تامین آب آشامیدنی، ایجاد غرفه‌های عرضه نان و یخ، تجهیز و تکمیل سرویس‌های بهداشتی، ایجاد مکان‌هایی برای دریافت امانات زائران و... از جمله مسائلی است که در کمیته خدمات شهری مورد توجه قرار می‌گیرد.



همچنین در بخش اطلاع‌رسانی مقرر شد تابلوهای راهنمای زائران در مکان‌های مختلف نصب و بروشورهای متمرکز اطلاع‌رسانی تهیه و بین زائران توزیع شود.



ایجاد 50 اکیپ بازرسی و نظارت و تامین مایحتاج عمومی زائران نیز از دیگر مواردی بود که در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت.



در پایان این جلسه مقرر شد دستگا‌ه‌هایی که در ستاد ویژه اعیاد شعبانیه عضویت دارند در ایام نیمه شعبان با تمام توان برای ایجاد بستر مناسب خدمات رسانی به زائران مشارکت کنند و در آماده باش کامل باشند.