9 هزار اتوبوس مسافران را از کرج جابجا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد موسوی افزود: بر اساس آمار این تعداد اتوبوس در ماه گذشته تعداد مسافر 178 هزار و 500 مسافر را در مقاصد مختلف جابجا کرده اند.

وی اظهار داشت: تعداد اتوبوس های وارد شده به کرج از سایر شهرها و استان های کشور نیز به نسبت اتوبوس های خارج شده از این کلانشهر هستند.



وی افزود: در ادیبهشت ماه گذشت کرج میزبان 165 هزار مسافر بود.



موسوی، آمار مسافرینی که فرودین ماه سال جاری از کرج به اقصی نقاط کشور سفر کردند را 185 هزار و 500 نفر ذکر کرد و اظهار داشت: این تعداد اتوبوس توسط 9 هزار و 200 اتوکار(اتوبوس) از پایانه شهید کلانتری در مقصد های مورد نظر جابجا شدند.



موسوی گفت: در فروردین ماه سال جاری همچنین 170 هزار مسافر از اقصی نقاط کشور وارد کلانشهر کرج شدند.



نمایندگان پارلمانی شهر در مورد تقاطع مهرویلا نظر دهند



نماینده مردم کرج، اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ارائه نظر در مورد عقب افتادن اجرای عملیات تقاطع مهرویلا بر عهده نمایندگان پارلمانی شهر است، گفت: باید مدیریت شهری پاسخگوی این مهم باشد.



محمدجواد کولیوند اظهار داشت: در حال حاضر اجرای پروژه تقاطع غیرهمسطح مهرویلا به دلیل وجود برخی مشکلات بین شهرداری کرج و پردیس کشاورزی به تعویق افتاده است.



وی افزود: بر اساس ماده 53 قانون اساسی، مردم وکالت قانون گذاری را به نماینده های مجلس واگذار کرده اند که در این زمینه بهتر است تا وظایف نمایندگان مجلس از نمایندگان پارلمانی جدا شود.



وی با اشاره به مشکلات موجود در اجرای این پروژه بزرگ اظهار داشت: در این زمینه تا هفته آینده دلایل تعویق این پروژه را بررسی می کنم و به اطلاع شهروندان می رسانم.



انفجار گاز شهری در کرج 1 مجروح برجای گذاشت



یک مورد انفجار گاز شهری به آدرس حصارک، خیابان حیدر آباد، خیابان عدل به وقوع پیوست که یک مجروح بر جای گذاشت و سریعا نیروهای عملیاتی ایستگاه 9 به محل حادثه اعزام شدند.



نیروهای امدادی با حضور در محل حادثه مشاهده کردند که در یکی از واحدهای ساختمان 5 طبقه به متراژ تقریبی 45 مترمربع به دلیل نشت گاز شهری انفجاری رخ داده است.



نیروهای امدادی با رعایت نکات ایمنی (قطع کنتور برق و گاز) نسبت به مهار و اطفای حریق اقدام به بررسی محل پرداخته و یکی از ساکنین (مذکر 45 ساله) واحد مربوطه را که دچار سوختگی شده بود، جهت مداوا به عوامل اورژانس مستقر در محل حادثه انتقال دادند.



تفریغ بودجه شهرداری کرج آماده ارسال به شورای شهر است



مدیر امور مالی شهرداری کرج با بیان اینکه تفریغ بودجه شهرداری کرج آماده شده است، عنوان کرد: گزارش تفریغ بودجه آماده ارسال به شورای شهر است.



محمد احمدی اظهار داشت: حساب های سال 90 شهرداری کرج بسته شده است و گزارش تفریغ آن نیز پس از تائید نهایی شهردار جهت بررسی و تصویب به شورای اسلامی شهر ارسال می شود.



وی گفت: گزارش تفریغ سنوات قبل در شهریور ماه 87 و گزارش تفریغ سال 89 در بیست و هفتم تیرماه سال گذشته به شورای شهر تقدیم شد.



وی با بیان اینکه موافقت نامه ها با تاکید و دستور شهردار و هماهنگی حوزه معاونت فنی عمرانی در نیمه دوم فروردین ماه سال جاری تهیه و تنظیم شد، افزود: این موافقت نامه های پس از گذراندن این پروسه به حوزه امور پیمانهای واگذار شد.



وی با اشاره به موافقت نامه های ماده 31 فی مابین سازمان های پارک های و فضای سبز، عمران، پسماند و زیباسازی اظهار داشت: این موافقت نامه پس از تکمیل، جهت تنظیم قرارداد به امور پیمان های شهرداری کرج واگذار شده است.



مسئول بازرسی سازمان اتوبوسرانی منصوب شد



در انتصاب جدید، عیسی عبداللهی به عنوان مسئول بازرسی سازمان اتوبوسرانی کرج و حومه انتخاب شد.



عیسی عبدالهی پیش از این در بخش بازرسی سازمان آتش نشانی فعالیت داشته است.

در انتصابات صورت گرفته نادر رشمئی، مسئول سابق بازرسی سازمان اتوبوسرانی در سمت مسئولیت بخش بازرسی سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرج قبول مسئولیت کرد.



آغاز ثبت نام دوره های تخصصی طب سنتی در فرهنگسرای طبیعت



مدیر فرهنگسرای طبیعت شهرداری کرج از آغاز دوره های تخصصی طب سنتی برای ثبت نام ترم زمستان در این فرهنگسرا خبر داد.



مهدی جمشیدی اظهار داشت: دوره های آموزشی شامل دوره های جامع و مقدماتی طب سنتی با همکاری موسسه تحقیقات حجامت کشور در خصوص مباحث خاص گیاهان دارویی و درمانی برگزار می شود.



وی افزود: این فرهنگسرا علاوه بر برگزاری این کلاسها دوره هایی را در زمینه کشاورزی از جمله گیاهان دارویی، باغبانی، طراحی فضای سبز، پرورش گلهای آپارتمانی، پرورش قارچ، پرورش ماهی قزل آلا، آموزش زنبورداری و ... را برگزار می کند.



اجرایی شدن طرح تفصیلی حرکت در چارچوب کلی ساختار شهری است



معاون معماری و شهرسازی شهرداری کرج اظهار داشت: اجرایی شدن طرح تفصیلی در واقع حرکت در چارچوب کلی ساختارهای شهری را میسر می کند.



غلامرضا احمدی بیداخویدی افزود: با اجرای درست و دقیق طرح تفصیلی همچنین همکاری و مشارکت مردم، می توان امیدوار شد ساختارهای شهری مطابق با ایده آل های زندگی شهرنشینی خواهد بود.



وی با بیان اینکه، شهرها بر اساس طرح های جامع برنامه ریزی و طراحی می شود، بیان کرد: زیرساخت های شهری از جمله شریان ها ، کاربری کلان اراضی و تراکم ها مبتنی بر طرح تفصیلی به طور منطقی ساماندهی می شوند.



معاون معماری و شهرسازی شهرداری کرج تاکید کرد: از جمله راهکارهایی که تضمین موفقیت طرح تفصیلی است، جلب مشارکت های مردمی در اجرای مفاد این طرح است.



روند اجرای پروژه های عمرانی کرج رصد شد



رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر از پروژه های عمرانی در دست احداث کلانشهر کرج بازدید کرد.



عزیز صدرنژاد در بازدید از پروژه های عمرانی سطح منطقه با تاکید سرعت بخشیدن به این عملیات های عمرانی، گفت: از اهداف تعریف و اجرای پروژه های عمرانی در شهر که با محوریت های مختلف صورت می گیرد، انتفاع و آبادانی شهر است ضمن آنکه در این پروژه ها تامین نیازهای زندگی شهروندی نیز به نحو موثری لحاظ شده است.



وی با اشاره به اجرای طرح های عمرانی متمرکز بر روانسازی ترافیک شهری، اظهارداشت: اجرای این طرح های عمرانی تحت عنوان تقاطعات غیر همسطح در برنامه های کلان مدیریت شهری به منظور رفع مسائل ترافیکی گنجانده شد که به تاکید مجموعه مدیریت شهری اعم از شورای اسلامی شهر و شهرداری، این پروژه ها باید در حداقل زمان ممکن به مرحله بهره برداری برسند.



وی در بازدید از " پل مطهری " در مسیر جنوب به شمال اظهارداشت: این پل نقش بسزایی در کاهش بار ترافیک و تسهیل در تردد وسایل نقلیه ایفا می کند.



صدرنژاد، اجرای تقاطع غیر همسطح جمهوری را از جمله برنامه های مهم کلانشهر کرج در زمینه تحقق اهداف ترافیکی خواند و افزود: طبق برآوردهای انجام شده این تقاطع تیر ماه سال جاری با همه راه های دسترسی افتتاح و بهره برداری می شود.