درخشش بانوان دونده فارس در مسابقات دوومیدانی باشگاه های کشور

سیروس زارع مهذبیه در گفتگو باخبرنگارمهراظهار داشت: مرحله اول مسابقات دوومیدانی باشگاه های کشور ویژه بانوان 17و18 تیرماه سال جاری در تهران برگزار شد.

وی ادامه داد: سمیراآسمانی، مهساکشاورز، زهرامحمدزاده، مریم نوروزی، نجمه لطیفی، زهرا بهمنی، مریم شفیعی، عاطفه چیزفهم ورزشکاران فارس در این مسابقات بودند که با مربیگری زهرا خوش نشین، زینب موسوی در رقابتها شرکت کردند.

ریئس هیئت دوومیدانی فارس با اشاره به توانمندی دوندگان فارس در سطح کشور بیان داشت: تیمهای دو و میدانی بانوان وآقایان استان فارس ازابتدای سال جاری در رقابت ای قهرمانی کشورموفق به کسب مقامهای قهرمانی متعددی برای استان شده اند .

درمرحله اول مسابقات دوومیدانی باشگاه های کشورمهسا کشاورز در ماده 300 متر با مانع مدال طلای مسابقات راکسب کرد.

سمیرا آسمانی در ماده های 800 متر و 1500 متر به ترتیب مدال های نقره و برنز را به دست آورد.

نجمه لطیفی در رشته پرتاب وزنه مدال برنز مسابقات را به گردن آویخت.

زهرا بهمنی در 400 متر مدال برنز را کسب کرد.

همچنین تیم فارس در ماده 4در400 متر نیز با استفاده از توانمندی های ورزشکاران خود سمیرا آسمانی، مهسا کشاورز، زهرا بهمنی و عاطفه چیز فهم به مقام دوم مسابقات دست یافت.