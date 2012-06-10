دریاچه "کیو" از نفس افتاد/ "چشم آبی" خرم آباد خشکید!

به گزارش خبرنگار مهر، دریاچه کیو به عنوان مهمترین جاذبه تفریحی شهر خرم آباد این روزها با شدت گرفتن خشکسالی چند ماه زودتر از هر سال از نفس افتاد تا تعداد روزهایی که این دریاچه زیبا به خرم آباد لبخند می زند هر سال کوتاهتر شود.

دریاچه کیو یکی از منحصربه فردترین و زیباترین دریاچه های استان لرستان و غرب کشور است که در شمال غربی شهرستان خرم آباد و در کنار پارک کیو قرار دارد. "کیو"، در گویش لری مردمان خرم آباد به معنی کبود رنگ و آبی است و وجه تسمیه آن آب زلال و عمیق این دریاچه است که به رنگ آبی و نیلی دیده می شود.

این دریاچه با نمای دیدنی و زیبای خود به شهر خرم آباد جلوه خاصی داده و در کنار جاذبه های تاریخی فراوان در این شهر و چشمه های پر آب دره خرم آباد، این شهرستان را در ردیف یکی از شهرهای زیبای توریستی قرار داده است.

خشکسالیهای پی در پی "کیو" را از رمق انداخت

آب این دریاچه از چشمه ای که در زیر آن قرار دارد تامین می شود. مساحت دریاچه کیو هفت هکتار و عمق آن بین سه تا هفت متر است.

این دریاچه از ارزشهای توریستی درون شهری برخوردار است و دارای شهر بازی و امکانات تفریحی متنوعی است. این جاذبه درون شهری علاوه بر زیباییهای چشمگیر، زیستگاهی مناسب برای جانوران آبزی و پرندگان بومی و مهاجر نیز است.

دریاچه کیو در سال های اخیر به دلیل بروز خشکسالی های پی در پی و کاهش نزولات جوی،‌ بارها تا مرز خشک شدن پیش رفته و در بسیاری از فصول سال نیز کاملا خشک شده است.

این در حالیست که مطابق اظهار نظر کارشناسان دریاچه کیو یک دریاچه فصلی است که آب آن از یک چشمه فصلی تامین می شود و آب این دریاچه از ذوب برف و باران تامین می شود و چشمه دریاچه فصلی کیو تنها در سالهای 72 و 73 به علت بارش برف فراوان اصلا خشک نشد و در تمام طول سال آب داشت.

مشخصات چشمه فصلی دریاچه کیو

چشمه فصلی کیو خرم آباد که آبخوان آن سازند ایلام است از نوع چشمه های فصلی و سرریزی با ارتفاع هزار و 225 متر از سطح دریا در نیمه شمالی و حاشیه تپه صدا و سیمای شهر خرم آباد واقع شده است.

حداکثر آبدهی لحظه ای اندازه گیری شده سرریز این دریاچه معادل 3977 لیتر در ثانیه در ماه خرداد سال 70-1369 است و حداقل آبدهی آن در ماههای مهر تا اسفند ماه که فاقد آب یا خشک است، خواهد بود.

با شروع بارندگی در ابتدای سال آبی از مهر ماه تا دی ماه به علت نوع سرریزی سراب، سیستم درز و شکاف مجرایی درون سازند تشکیل دهنده آبخوان و بالا بودن رقوم ارتفاع مظهر و محدود بودن حجم آبخوان تغییر نمی یابد ولی از دی ماه تا اردیبهشت ماه با وجود کاهش بارندگی آبدهی روند افزایشی خواهد داشت زیرا تغذیه آبخوان آن توسط ذوب حاصل از "برف ارتفاعات" مربوطه همچنان ادامه می یابد.

اتفاقی نادر؛ کیو در فصل بهار خشکید!

این در حالیست که طی سالهای اخیر خرم آباد شاهد بارش برف چندانی نبوده تا هر سال از عمر این دریاچه توریستی کاسته شود و امسال در اتفاقی تاسف آور این دریاچه در اواخر خردادماه رو به خشک شدن بگذارد.

سال گذشته دریاچه کیو از اواسط تابستان خشک شد که انتقال این زمان به فصل بهار طی سالجاری خود حکایت از روند کاهشی بارشها در این استان و بحرانی دارد که در لرستان در حال رخ دادن است.

بارندگیها در لرستان 30 درصد کاهش یافته است

استان لرستان در سال آبی جاری شاهد 369.07 میلی متر بارندگی با کاهش حدود 4 درصدی نسبت به سال قبل و 25 درصدی نسبت به میانگین بلندمدت بوده است در حالیکه در سال آبی گذشته میزان بارندگیها در لرستان 367.8 میلی متر بوده که این میزان در مقایسه با سال آبی قبل از آن بیش از 26 درصد و در مقایسه با بلندمدت 22 درصد کاهش را نشان می دهد.

با این تفاسیر بارندگیها در استان لرستان در دو سال اخیر دست کم 30 درصد کاهش یافته و همچنان روند کاهش بارندگیها در طول چندین سال اخیر در لرستان استمرار داشته است.

هرچند که خشک شدن چشمه دریاچه کیو آن هم از اواخر فصل بهار موضوعی قابل بررسی است و باید کارشناسان حوزه آب استان در مورد ریشه یابی این رخداد نظر نهایی را صادر کنند ولی به نظر می رسد یکی از دلایل این امر کاهش بارندگیها در استان و تغییر بارشها از برف به باران بوده است.

این در حالیست که پیش از این یک فعال محیط زیست لرستانی با اشاره به تبعات خشکسالیها در استان لرستان گفته بود که تغییرات اقلیمی در لرستان منجر به گرم شدن این استان شده است.

بحران خشکسالی در لرستان

قاسمی با اشاره به افزایش دمای هوا در استان اظهار داشت: تا پیش از این هر موقع به استانهای گرمسیر کشور می رفتیم از آب و هوای خوب لرستان تعریف می کردند ولی امروز هوای استان به سمت گرمسیری شدن پیش می رود.

این فعال محیط زیست با بیان اینکه دمای لرستان به سمت دمای خوزستان در حال پیشروی است، گفت: گرم شدن هوای لرستان دلایلی دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد.

قاسمی با طرح این ادعا که در طول 50 سال اخیر خرم آباد 15 درجه گرم تر شده است، عنوان کرد: تغییرات اقلیمی در استان لرستان باید مورد مورد توجه متولیان امر قرار گیرد.

وی به آسیب های خشکسالی در استان لرستان اشاره کرد و گفت: امسال دریاچه کیو با شدت گرفتن خشکسالی ها در اواخر خردادماه به گل نشست در حالیکه در سالهای قبل این دریاچه در تابستان آب داشته است.

دبیر انجمن بلوط لرستان خشک شدن دریاچه کیو بر اثر شدت خشکسالی را کم سابقه دانست و گفت: این روند موجب شده است که ما 8 ماه از سال را با خشکی این دریاچه مواجه باشیم.

قاسمی با تاکید بر اینکه زمان خشک بودن دریاچه کیو هر سال بیشتر می شود، تصریح کرد: این روند فقط مربوط به دریاچه کیو نیست بلکه دیگر چشمه های استان نیز وضعیت چندان مناسبی ندارند.

به هر روی به نظر می رسد استمرار خشکسالی در کشور و استان لرستان به عنوان یکی از استانهای پرآب کشور اثرات کوتاه مدت و بلندمدتی را بر جای خواهد گذاشت که شاید خشک شدن دریاچه کیو خرم آباد به عنوان منشا شادابی و نشاط این شهر توریستی یکی از اثرات این بحران باشد.

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گزارش: فاطمه حسینی