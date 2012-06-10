بانکهای مازندران در رفع مشکلات مردم بیشتر توجه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی رحمانی آملی عصر شنبه در جلسه شورای اداری آمل افزود: متاسفانه پارتی بازی از سوی بانکها بیداد می کند و زیاد است و اینکه چرا مدیران بانکها برای سرمایه داران بی درد تن به هر کاری می دهند و دست ازحمایت آنان برنمی دارند، برخی دلسوازان نظام ومردم را نگران کرده است.

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی از مدیران بانکها و روسای برخی ادارات توجهی به درخواست های معرفی شده از سوی دفتر امام جمعه را ندارند، اضافه کرد: حرف وحدیث پشت سر مسئولان زیاد است واگر مشکلی از سوی دفتر امام جمعه به مسئولان دستگاه اجرایی گوشزد می شود، ناشی از کم کاری مدیران و مراجعه چند باره افراد از نتیجه نگرفتن درخواست هایشان است.

امام جمعه آمل با تاکید براینکه مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان نباید خود را تافته جدابافته از مردم بدانند، افزود: مردم این را نخواهند پذیرفت که عده ای ازمسئولان در رفاه کامل وسفرهای دبی وترکیه آنان به طور منظم برقرار باشد وتوجه به خواسته های به حق مردم نکنند و بی تفاوت باشند.!

رحمانی آملی با بیان اینکه همه در قابل پستی که درمجموعه اداری دارند، درقبال مردم مسئول هستند وباید دراین خصوص پاسخگو باشند، ادامه داد: محبوبیت کسب کردن هم درمیان مردم به جای کارانجام دادن هم نوعی آفت است که مدیران باید دراین رابطه کاملا هوشیارباشند.

وی اظهارداشت، نباید ودیدن نشود که امرناپسند یک عده واقعا زحمت می کشند وخون دل می خورند وعده ای با زدو بند وپارتی بازی تحت حمایت برخی مسئولان اقدام های ناشایستی انجام بدهند وسود نابرابری به جیب بزنند.

وی تصریح کرد: این موضوعات از رعایت عدالت به دور است ودین مبین اسلام نیز به شدت این قیبل اقدام ها را تقبیح می کند.

امام جمعه آمل ادامه داد: مسئولان باید به این نکته توجه داشته باشند که اگر دعا وسلام وصلوات پشت سر هرفردی باشد به همه می گویند واگر هم نفرینی باشد از سوی مردم به همه گفته می شود.

رحمانی آملی، تاخیر درانجام کار مردم و بی جهت به عقب انداختن مطالبات به حق مردم را شایسته مدیران در حکومت اسلامی ایران ندانست و گفت: کارتعطیل کردن و وقت کشی کردن در کار مردم عاقبت خوشی برای مسئولان نخواهد داشت و مورد رضایت خداوند متعال نیز نخواهد بود.

وی مدیران را به دقت کامل در رفت‌وآمدها و هزینه‌های بی مورد توصیه وسفارش کرد ویادآورشد: همه ما وظیفه داریم با آداب حکومت اسلامی مسئولیت محول شده را درخدمت بی منت به مردم به پیش ببریم و ملاک عمل وخدمت رسانی به مردم فرمایش مقام معظم رهبری ورهنمودهای حکیمانه حضرت آیت الله خامنه ای باشد.