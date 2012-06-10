به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه در مراسمی با حضور محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت الاسلام سید محمد ابوترابی فرد نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، احمد عجم استاندار قزوین، حجت الاسلام مرتضی حسینی و داود محمدی نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، استادان، پیش کسوتان و هنرمندان خوشنویسی کشور و جمعی از علاقمندان با معرفی آثار برتر دوسالانه خوشنویسی به کار خود پایان داد.



علی اشرف صندوق آبادی در مراسم اختتامیه ضمن گرامیداشت یاد استاد ابوالحسن محصص مستشاری خوشنویس فقید و به نام استان قزوین گفت: دوسالانه یک رخداد بزرگ هنری است که به انتقال تجربه استادان و پیش کسوتان به هنرجویان و ایجاد فاضی رقابتی سالم کمک کرده است.



وی افزود: منشور جهانی قلم را باید پاسداشت و به شکرانه داشتن هنر خوشنویسی خدا را شاکر بود و از قلم بدرستی در مسیر تعالی و اخلاقی استفاده کرد.



نائب رئیس انجمن خوشنویسان کشور تصریح کرد: قلم و خط موجب ماندگاری دانش و فرهنگ و هنر است و بیان احساس و اندیشه افراد با این هنر ممکن شده است.



وی یادآورشد: هنر خوشنویسی فراتر از یک فن و مهارت است و بخش عظیمی از هنر دینی ما را با خود حمل می کند و وسیله مناسبی برای تطهیر نفس و هوای انسانی است.



صنوق آبادی گفت: در گذشته می خواستند رسم الخط ایرانی را با لاتین جایگزین کنند که با وقوع انقلاب اسلامی و تلاش انجمن خوشنویسان این حرکت استکباری انجام نشد.



این مسئول از قلم به عنوان ابزاری دو لبه یاد کرد و اظهارداشت: قلم مانند شمشیر دولبه است که اگر در دست نا اهل بیفتد آثار مخربی خواهد داشت لذا باید تلاش کنیم تا این ابزار در دست افراد متعهد و اخلاق مدار قرار گیرد تا به انسانیت کمک کند.



وی با انتقاد از چالشهای ایجاد شده در مسیر فعالیت انجمن خوشنویسان بیان کرد: عده ای محدود برای رسیدن به مقاصد خود چالشهایی را در مسیر فعالیت انجمن ایجاد کردند که با درایت پیش کسوتان و استادان و تحمل مرارت های فراوان این موانع برداشته شد تا انجمن از مسیر درست منحرف نشود اما انتظار داریم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حمایت بیشتر از این انجمن به تعالی رشته خوشنویسی کمک کند.



صندوق آبادی از فعالیت 193 شعبه انجمن در کشور خبرداد و گفت: با گذشت 60 سال از فعالیت انجمن خوشنویسی در کشور در حال حاضر 12 هزار خوشنویس ممتاز و یک هزار و 200 خوشنویس زن داریم که مایه مباهات است.



نائب رئیس انجمن خوشنویسی کشور یادآورشد: انجمن خوشنویسان کشور با مشارکت جدی در فعالیتهای فرهنگی از جمله جشنواره غدیر، نینوا، خلیج فارس و دوسالانه نیت خود را در راستای تعالی این رشته نشان داده و از این پس نیز فعالانه در این فعالیتها حضور خواهد داشت.