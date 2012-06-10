به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه در مراسمی با حضور محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت الاسلام سید محمد ابوترابی فرد نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، احمد عجم استاندار قزوین، حجت الاسلام مرتضی حسینی و داود محمدی نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، استادان، پیش کسوتان و هنرمندان خوشنویسی کشور و جمعی از علاقمندان با معرفی آثار برتر دوسالانه خوشنویسی به کار خود پایان داد.
علی اشرف صندوق آبادی در مراسم اختتامیه ضمن گرامیداشت یاد استاد ابوالحسن محصص مستشاری خوشنویس فقید و به نام استان قزوین گفت: دوسالانه یک رخداد بزرگ هنری است که به انتقال تجربه استادان و پیش کسوتان به هنرجویان و ایجاد فاضی رقابتی سالم کمک کرده است.
وی افزود: منشور جهانی قلم را باید پاسداشت و به شکرانه داشتن هنر خوشنویسی خدا را شاکر بود و از قلم بدرستی در مسیر تعالی و اخلاقی استفاده کرد.
نائب رئیس انجمن خوشنویسان کشور تصریح کرد: قلم و خط موجب ماندگاری دانش و فرهنگ و هنر است و بیان احساس و اندیشه افراد با این هنر ممکن شده است.
وی یادآورشد: هنر خوشنویسی فراتر از یک فن و مهارت است و بخش عظیمی از هنر دینی ما را با خود حمل می کند و وسیله مناسبی برای تطهیر نفس و هوای انسانی است.
صنوق آبادی گفت: در گذشته می خواستند رسم الخط ایرانی را با لاتین جایگزین کنند که با وقوع انقلاب اسلامی و تلاش انجمن خوشنویسان این حرکت استکباری انجام نشد.
این مسئول از قلم به عنوان ابزاری دو لبه یاد کرد و اظهارداشت: قلم مانند شمشیر دولبه است که اگر در دست نا اهل بیفتد آثار مخربی خواهد داشت لذا باید تلاش کنیم تا این ابزار در دست افراد متعهد و اخلاق مدار قرار گیرد تا به انسانیت کمک کند.
وی با انتقاد از چالشهای ایجاد شده در مسیر فعالیت انجمن خوشنویسان بیان کرد: عده ای محدود برای رسیدن به مقاصد خود چالشهایی را در مسیر فعالیت انجمن ایجاد کردند که با درایت پیش کسوتان و استادان و تحمل مرارت های فراوان این موانع برداشته شد تا انجمن از مسیر درست منحرف نشود اما انتظار داریم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حمایت بیشتر از این انجمن به تعالی رشته خوشنویسی کمک کند.
صندوق آبادی از فعالیت 193 شعبه انجمن در کشور خبرداد و گفت: با گذشت 60 سال از فعالیت انجمن خوشنویسی در کشور در حال حاضر 12 هزار خوشنویس ممتاز و یک هزار و 200 خوشنویس زن داریم که مایه مباهات است.
نائب رئیس انجمن خوشنویسی کشور یادآورشد: انجمن خوشنویسان کشور با مشارکت جدی در فعالیتهای فرهنگی از جمله جشنواره غدیر، نینوا، خلیج فارس و دوسالانه نیت خود را در راستای تعالی این رشته نشان داده و از این پس نیز فعالانه در این فعالیتها حضور خواهد داشت.
صندوق آبادی انتقاد کرد:
تلاش عدهای برای ایجاد انحراف در فعالیت انجمن خوشنویسان کشور
قزوین- خبرگزاری مهر: نائب رئیس انجمن خوشنویسان کشور با انتقاد از چالشهای ایجاد شده در مسیر فعالیت انجمن خوشنویسان گفت: عده ای محدود برای رسیدن به مقاصد خود چالشهایی را در مسیر فعالیت انجمن ایجاد کردند که تحمل مرارت های فراوان این موانع برداشته شد تا انجمن از مسیر درست منحرف نشود
به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه در مراسمی با حضور محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت الاسلام سید محمد ابوترابی فرد نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، احمد عجم استاندار قزوین، حجت الاسلام مرتضی حسینی و داود محمدی نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، استادان، پیش کسوتان و هنرمندان خوشنویسی کشور و جمعی از علاقمندان با معرفی آثار برتر دوسالانه خوشنویسی به کار خود پایان داد.
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