مهدی عسگری درگفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامه های این دانشکده در ترم جدید تحصیلی اظهار داشت: برای ترم جدید تحصیلی دانشکده فرهنگ و هنر، درصدد هستیم تا تعداد کد رشته ها را افزایش دهیم.

وی افزود: درخواست افزایش تعداد رشته های مذکور نیز داده شده است تا سه رشته جدید خبرنگاری، عکاسی و تبلیغات به رشته های دانشگاهی واحد فرهنگ وهنر البرز افزوده شود.

عسگری گفت: در صورت تایید درخواست، از مهرماه سال جاری این رشته ها توسط اساتید برجسته ای در این واحد دانشگاهی تدریس خواهد شد.

افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در واحد فرهنگ و هنر البرز

رئیس دانشکده علمی کاربردی فرهنگ و هنر البرز در ادامه از افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در این دانشکده خبر داد و گفت: درسال جدید تعداد ظرفیت پذیرش دانشجویان این دانشکده از 200 به 500 دانشجو خواهد رسید.

وی عنوان کرد: درحال حاضر نیز با کمک شهرداری منطقه یک کرج وسازمان فضای سبز شهرداری درحال بازسازی محوطه دانشگاه و تجهیز کارگاه ها در سال جدید تحصیلی هستیم.

عسگری در پایان گفت: افزایش رشته خبرنگاری به واحدهای این دانشگاه ازجمله مطالبه خبرنگاران استان البرز بوده است و در تلاش آن هستیم تا به زودی این مطالبه را محقق سازیم.