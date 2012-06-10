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۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۴۶

محمدشهر میزبان دو نماینده شهرستان کرج خواهد بود

محمدشهر میزبان دو نماینده شهرستان کرج خواهد بود

کرج – خبرگزاری مهر: عضو شورای شهر محمدشهر گفت: روز دوشنبه دو نماینده مردم کرج در محمد شهر حضور پیدا می کنند تا به بررسی مسائل ومشکلات این شهر بپردازند.

ابراهیم کردلو در گفتگو با خبرنگارمهر، درباره آخرین اخبار محمد شهر اظهارداشت: روز دوشنبه  محمد شهر میزبان دو نماینده شهرستان کرج در مجلس شورای اسلامی عزیزاکبریان ومحمد جواد کلیوند خواهد بود.

وی افزود: این حضور همزمان با شروع اولین هفته های  دوره نهم مجلس و فعالیت این دو نماینده برگزیده شهرستان کرج را به فال نیک می گیریم  تا  راه آورد آن رفع  مشکلات جمعیت  یک صد و سی هزار نفری این شهر باشد.

کردلو گفت: با شناخت خوبی که این نمایندگان از محمد شهر کرج دارند به زودی شاهد رفع بسیاری از معضلات گریبانگیر این شهر خواهیم بود.

کد مطلب 1622355

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