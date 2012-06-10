محمدشهر میزبان دو نماینده شهرستان کرج خواهد بود

ابراهیم کردلو در گفتگو با خبرنگارمهر، درباره آخرین اخبار محمد شهر اظهارداشت: روز دوشنبه محمد شهر میزبان دو نماینده شهرستان کرج در مجلس شورای اسلامی عزیزاکبریان ومحمد جواد کلیوند خواهد بود.

وی افزود: این حضور همزمان با شروع اولین هفته های دوره نهم مجلس و فعالیت این دو نماینده برگزیده شهرستان کرج را به فال نیک می گیریم تا راه آورد آن رفع مشکلات جمعیت یک صد و سی هزار نفری این شهر باشد.

کردلو گفت: با شناخت خوبی که این نمایندگان از محمد شهر کرج دارند به زودی شاهد رفع بسیاری از معضلات گریبانگیر این شهر خواهیم بود.