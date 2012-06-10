جهانگیر پیشوایی در گفتگو با خبرنگار مهر به فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد لزوم حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی اشاره کرد و گفت: با توجه به مشکلات فراوان اقتصادی که فراروی توسعه کشور قرار دارد، مقام معظم رهبری همواره دغدغه زیادی برای اعتلای اقتصادی و تلاش همه مردم و مسئولان در کنار هم برای رفع موانع و مشکلات دارند و از این رو بر اشتغال پایدار و حمایت از تولید داخلی تاکید زیادی دارند زیرا تولید و اشتغال، کشور را از وابستگی اقتصادی و سیاسی می‌رهاند و توسعه واقعی و پایداری را ایجاد خواهد کرد.



لزوم تعامل بین دانشگاه و صنعت



وی تعامل دانشگاه و صنعت را راهگشای رفع چالش‌های اقتصادی با استناد به روش‌های علمی دانست و اظهار کرد: امروز یکی از کمبودهای مهم موجود، عدم تعامل دانشگاه و صنعت و در حقیقت در کنار هم قرار نگرفتن علم و تجربه است، در حالی که با تلفیق علم و تجربه می‌توان بسیاری از کمبودها و کاستی‌ها را رفع کرد.



به گفته پیشوایی ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی خوبی در سطح استان وجود دارند که این صنایع با پشتوانه‌های علمی مناسب می‌تواند بیش از گذشته ارتقا یابد و زمینه ساز اشتغال و تولید بیشتر شوند.



رئیس انجمن مدیران صنایع استان افزود: مسئولان خانه صنعت و معدن تاکنون همکاری مثبتی در راستای ایجاد تعامل بین صنعت و دانشگاه انجام داده‌اند و در بخش آموزش‌های صنایع نیز هماهنگی‌های لازم انجام شد تا نیازهای علمی مورد توجه قرار گیرد و از سوی دیگر دانشگاه‌ها به سمت عملی کردن بخش‌های علمی خود حرکت کنند.



وی اولویت بخشی به طرح‌های اقتصادی مطابق با نیاز جامعه را ضروری دانست و تاکید کرد: مسئولان شهرک‌های صنعتی در سال‌های گذشته حرکت‌های خوبی را در راستای اولویت دادن به طرح‌های اقتصادی انجام داده‌اند و با تعامل ویژه با روسای بانک‌ها و برخی از ارگان‌ها همچون محیط زیست، نشست‌های کارشناسی مثبتی تشکیل داده‌اند و بسیاری از طرح‌های ناکارآمد کنار گذاشته شده و پروژه‌های مهم اجرایی شد.



به اعتقاد پیشوایی، سال 89 یکی از سال‌های موفق در راستای نیازسنجی و در نظرگرفتن اولویت‌ها بود و این رویه باید در سال جاری نیز ادامه پیدا کند.



بازنگری قوانین ضروری است



رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن بازنگری برخی از قوانین را امری مهم در راستای ارتقای تولید و صنعت دانست و تاکید کرد: یکی از قوانین موجود که باید مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد مالیات 5 درصد ارزش افزوده است که در همه جای دنیا مورد مطالبه قرار می‌گیرد اما با این تفاوت که این نوع مالیات در کشورهای صنعتی تنها یک بار از مصرف کننده دریافت می‌شود، در حالی که در کشور ما در همه زمینه‌های خرید مواد اولیه، گمرک، حمل و نقل، انبارداری، بنک داری، عمده فروشی و خرده فروشی و... این مالیات به صورت مستقیم دریافت می‌شود و عملا هزینه تولید و فعالیت‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد.



پیشوایی با بیان اینکه ادامه این روند، زمینه استفاده از کالاهای خارجی را فراهم می‌کند، اظهار کرد: اشباع بازار داخلی از کالای خارجی نوعی افزایش بیکاری و کاهش تولید را در کشور رقم می‌زند و بر این اساس باید بازنگری جامعی از سوی مسئولان بر برخی از قوانین صورت گیرد.



بخش تولید از معافیت‌های مالیاتی برخوردار نیست



وی گفت: در حالی که شعار بانک‌ها برای سود ویژه سرمایه گذاران، معافیت‌های مالیاتی است اما تولید هیچ گاه از این معافیت‌ها برخوردار نیست.



رئیس انجمن مدیران صنایع استان اظهار کرد: همیشه به دلیل برخی مشکلات، در پایان و ابتدای سال شاهد افزایش قیمت کالاها و گرانی هستیم که مردم باید به دور از نگرانی، این دوره را پشت سر بگذرانند و نباید با اضافه کردن قیمت‌ها به این مشکلات دامن زد.



پیشوایی تاکید کرد: مسئولان نیز باید با دعوت از سرمایه گذاران در طرح‌های اقتصادی، میزان تولید را افزایش و هزینه‌های تولید را کاهش دهند و البته در این زمینه انجمن مدیران صنایع دیدگاه‌های نامناسبی که در گذشته وجود داشت را از بین برد و امروز سرمایه گذار در معنای حقیقی کسی است که سرمایه خود را در راستای تولید و اشتغال به کار می‌برد و همواره برای ماندگاری در این عرصه به حمایت مسئولان و مدیران نیازمند است.



به گفته رئیس انجمن مدیران صنایع استان، مسئولان باید با ایجاد بسترهای مناسب برای حضور سرمایه گذاران، مانع از فرار آنها به سمت استان‌های دیگر و حتی خارج از کشور شوند.



ضرورت استاندارد سازی تولیدات



وی استاندارد سازی تولیدات را یکی از مولفه های مهم در توسعه اقتصادی دانست و اظهار کرد: با توجه به ورود مواد اولیه به کشور لازم است شاخص‌های استاندارد در ارتقای کیفیت محصولات با استناد به مولفه‌های تولید داخلی مورد تاکید قرار گیرد از این رو استانداردهای اروپایی به دلیل عدم شناخت واقعی در داخل کشور نمی‌تواند معیار واقعی کیفیت قرار گیرد و باید مطابق با استانداردهای موجود به تولید بپردازیم.



وی تصریح کرد: برخی از کشورهای توسعه یافته همچون کره، اندونزی، تایوان و تایلند که جهش بلند اقتصادی و صنعتی در این کشورها رخ داده است، مواردی همچون ایجاد اشتغال از طریق واحدهای صنعتی کوچک و فعالیت بخش خصوصی، سوق دادن سرمایه‌های داخلی به سمت تولید، کاهش هزینه‌های تولیدی و حضور موثر در بازار از رمزهای موفقیت این کشورها است زیرا دولت درآمدهای خود را از این واحدهای تامین می‌کند و به همین منظور از این واحدهای کوچک حمایت می‌کند.



پیشوایی با انتقاد از بالابودن تعرفه‌های جاری در تولید اظهار کرد: متاسفانه برخی از تعرفه‌ها همخوانی مناسبی با تولید ندارند، به ویژه تامین اجتماعی که 30 درصد از درآمدهای حاصل از تولید را می‌طلبد و انگیزه تولید را از صنعتگر و تولیدکننده باز می‌ستاند، در حالی که با ایجاد بسترهای مناسب تشویقی و تخفیفی می‌توان سرمایه‌های موجود را به سمت تولید هدایت کنیم، اما متاسفانه عدم ورود سرمایه‌های شخصی به عرصه‌های تولیدی و صنعتی به دلیل وجود موانع، موجب شده رویکرد واحدها به سیستم‌های بانکی بیشتر شود و سود بالای 25 درصد این بانک‌ها جوابگوی تولید نیست.



به گفته رئیس انجمن مدیران صنایع استان اگر سیستم بانکی نتواند در راستای تولید و صنعت گام بردارد ایران به 15 سال قبل کشور ترکیه باز خواهد گشت که از هر 10 واحد اقتصادی 2 مورد آن فعالیت بانکی به دلیل سود بالا بوده و امروزه ساختمان‌های بزرگ بانک‌ها حاکی از رویکرد مردم به سرمایه گذاری در بانک‌ها و دوری از هیاهوی فعالیت‌های اقتصادی، صنعتی و تولیدی است.



ارتقای کیفیت، زمینه‌ساز حضور سرمایه‌گذاران



وی ارتقای کیفیت را یکی از دغدغه‌های مهم توسعه اقتصادی برشمرد و تاکید کرد: عدم مدیریت علمی و فنی، زمینه ساز کاهش کیفیت تولیدات داخلی می‌شود و فقدان کیفیت عملا سرمایه‌های موجود را از میان می‌برد، اگر چه طبق مصوبات برخی از بانک‌ها همچون بانک صنعت و معدن فعالیت‌های خوبی را در راستای توسعه واحدهای اقتصادی و تولیدی داشته است اما ارتقای کیفیت و توجه به مولفه‌ها و شاخص‌های کیفی زمینه ساز حضور سرمایه گذاران در بخش‌های تولیدی و موفقیت متولیان در زمینه‌های اقتصادی خواهد بود.



تزریق یارانه‌های خانگی به بخش تولید



وی هدفمندی یارانه‌ها را یکی از طرح‌های اقتصادی در راستای توسعه عنوان کرد و گفت: در این طرح بسیاری از یارانه‌ها حذف شد تا با بهره‌وری بهتر از انرژی، توسعه پایدارتری ایجاد شود از این رو واحدهای صنعتی باید با استفاده از تجهیزات مناسب، میزان مصرف انرژی را کاهش دهند و از سوی دیگر دولت باید با در اختیار گذاشتن تسهیلات مناسب، زمینه نوسازی برخی از تجهیزات و نصب دستگاه‌های حرارتی کم مصرف را ایجاد کند و یارانه‌های بخش خانگی را به بخش‌های صنعتی و تولیدی تزریق کند تا با کاهش هزینه‌های تولید، گام‌های موثری در توسعه اقتصادی برداشته شود.



پیشوایی فرهنگ سازی را لازمه آگاهی بخشی به جامعه در جهت دستیابی به شاخص‌های توسعه دانست و افزود: رسانه‌های جمعی باید فرهنگ استفاده از کالاهای داخلی را ترویج دهند تا مردم با خرید کالاهای داخلی زمینه توسعه واحدهای تولیدی را فراهم کنند.



به اعتقاد رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، ورود کالاهای خارجی زمینه ساز خروج ارز از کشور و تعطیلی بسیاری از واحدها خواهد شد.