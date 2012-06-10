ایرلند - کرواسی؛ ناامیدها به دنبال روزنه امید

به گزارش خبرگزاری مهر، در روز سوم از چهاردهمین دوره رقابتهای فوتبال جام ملت های اروپا یکشنبه شب دو دیدار برگزار خواهد شد که طی آن ایتالیا به مصاف اسپانیا می ورد و ایرلند و به مصاف کراواسی.

ایرلند – کرواسی

ورزشگاه: استادیوم سیتی پوزنان، لهستان

ظرفیت: 40,000 نفر

داور: بیورن کوئیپرس (هلند)



ایرلند و کرواسی هر دو در دیدارهای پلی آف با پیروزی مقابل حریفان خود جواز صعود به مرحله پایانی یورو 2012 را کسب کردند. با حضور دو تیم قدرتمند ایتالیا و اسپانیا در این گروه شانس ایرلند و کرواسی برای صعود از این گروه روی کاغذ بسیار کم است.



* ایرلند در 6 بازی قبلی خود مقابل کرواسی تنها یک بار مغلوب شده که آن هم در مقدماتی یورو 2000 در زاگرب بود که کراوسی با نتیجه یک بر صفر پیروز شد.



* ایرلندی ها تا قبل از این بازی 14 بازی بدون شکست را پشت سرگذاشته اند و تنها 3 گل دریافت کرده اند. آخرین شکست آنها بیش از یک سال گذشته با نتیجه 3 بر 2 مقابل اروگوئه رقم خورد.



* کرواسی برای چهارمین دوره متوالی در مرحله پایانی رقابتهای یورو شرکت می کند. آنها در دوره قبلی رقابتها یعنی یورو 2008 تا مرحله یک چهارم نهایی بالا آمدند.



* موفق ترین حضور کرواسی در تورنمنت های بین المللی به جام جهانی 1998 بازمی گردد که آنها با شکست سه بر صفر آلمان به نیمه نهایی رسیدند اما مغلوب فرانسه شدند و از رسیدن به فینال بازماندند.



ترکیب احتمالی:

ایرلند (2-4-4)

شی گیون، جان اوشی، شون سنت لدگر، ریچارد دان، استیفن وارد، ایدن مک گدی، گلن والان، کیث اندروز، دیمین داف، رابی کین، کوین دویل.



کرواسی (2-4-4)

استیپه پلتیکوسا؛ داریو سرنا، یوسیپ سیمونیچ، ایوان استرینیچ، ایوان راکیتیچ، اوگنین وکوچویچ، لوکا مودریچ، نیکو کرانچار، ادواردو داسیلوا، نیکیچا یلاویچ.