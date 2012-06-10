آموزش تخصصی 350 مربی تربیت بدنی سراسر کشور در اصفهان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، شنبه شب آئین افتتاحیه دوره متمرکز آموزش مربیگری و داوری مربیان تربیت بدنی سراسر کشور در اصفهان برگزار شد و با افتتاح این دوره آموزشی پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی میزبان مربیان تربیت بدنی سراسر کشور شده است.
مربیان تربیت بدنی سراسر کشور به مدت یک هفته برای فراگیری آموزشهای لازم در دوره کلاسهای مربیگری و داوری در اصفهان حضور دارند و در این دوره آموزشی چهار کلاس داوری و چهار کلاس مربیگری در رشتههای مختلف برای این افراد برگزار میشود.
شنبه شب دوره متمرکز آموزش مربیگری و داوری مربیان تربیت بدنی در استان اصفهان برای ارتقای سطح علمی 350 مربی تربیت بدنی از سراسر کشور آغاز شد.
این دوره آموزشی هر ساله به میزبانی یکی از استانها برگزار میشود، اما در سال جاری قرعه به نام شهر گنبدهای فیروزهای افتاده است و مربیان تربیت بدنی سراسر کشور در اصفهان به ارزیابی تواناییهای خود در زمینه تربیت بدنی میپردازند.
دوره آموزش مربیگری و داوری در رشتههای والیبال، بسکتبال، هندبال، تنیس روی میز، بدمینتون و شنا برای مربیان تربیت بدنی سراسر کشور برگزار میشود.
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