به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث هاشمی شنبه شب در آیین افتتاحیه دوره متمرکز آموزش مربیگری و داوری مربیان تربیت بدنی اظهار داشت: وزارت ورزش و جوانان برای راه رشد و توسعه ورزش کشور باید از مسیر آموزش و پرورش عبور کند.
وی با اشاره به اینکه بیش از 60 درصد مربیان تربیت بدنی در سراسر کشور ارتباط تنگاتنگی با هیئتهای ورزشی و سازمان ورزش و جوانان دارند، اضافه کرد: بیتوجهی به ورزش دانشآموزی سبب عدم رشد و ارتقای ورزش کشور میشود و با توجه به ورزش دانشآموزی میتوانیم مدعی برخورداری از ورزش همگانی شویم.
معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه تربیت قهرمانان از دل ورزش دانشآموزی سبب رشد و توسعه ورزش کشور میشود، تصریح کرد: نهادینه شدن ورزش در سطح جامعه و توجه به مباحث تربیت بدنی نیز رشد و توسعه ورزش دانشآموزی را میطلبد.
وی با اشاره به ضرورت افزایش سرانه ورزشی در سراسر کشور ادامه داد: طی دو سال گذشته و براساس برنامهریزیهای صورت گرفته از سوی وزارت آموزش و پرورش 60 استخر سرپوشیده در سراسر کشور مورد بهرهبرداری قرار گرفته است.
هاشمی با بیان اینکه راهاندازی 400 استخر سرپوشیده در سراسر کشور از مهمترین برنامههای وزارت آموزش و پرورش به شمار میرود، تاکید کرد: کمبود سرانه و فضای ورزشی از چالشهایی بوده که گریبانگیر آموزش و پرورش در زمینه مباحث تربیت بدنی است.
وی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش در نظر دارد که چهار هزار سالن ورزشی را در سراسر کشور احداث و راهاندازی کند، بیان داشت: تاکنون عملیات اجرایی دو هزار و 850 سالن ورزشی در سراسر کشور آغاز شده است.
معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه 12 میلیون و 500 هزار دانشآموز در سراسر کشور وجود دارد، گفت: افزایش فضا و سرانه ورزشی برای توسعه ورزش و مباحث تربیت بدنی در سراسر کشور ضروری است.
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