به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث هاشمی شنبه شب در جمع مربیان تربیت بدنی سراسر کشور اظهار داشت: مربیان تربیت بدنی باید از علم روز دنیا برخوردار و تمام فعالیت‌های آنها مبتنی بر علم روز دنیا باشد.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش افزود: در صورت عدم برخورداری مربیان تربیت بدنی از تخصص کافی جامعه با چالش‌های بسیاری مواجه و این افراد در فعالیت‌های خود با چالش مواجه می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه توجه به آموزش جدی مربیان تربیت بدنی مورد توجه آموزش و پرورش قرار گرفته، بیان داشت: سال جاری دوره‌های آموزش مربیگری و داوری برای سه هزار نفر از مربیان تربیت بدنی سراسر کشور برگزار می‌شود.

هاشمی با اشاره به اینکه شهریور ماه سال گذشته یک‌هزار و 300 نفر از مربیان تربیت بدنی سراسر کشور در دوره‌های مربیگری و داوری حضور یافته‌اند، ادامه داد: ارتقای سطح علمی مربیان تربیت بدنی از مهم‌ترین اهداف آموزش و پرورش از برگزاری دوره‌های آموزشی برای مربیان تربیت بدنی است.