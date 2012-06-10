به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث هاشمی شنبه شب در جمع مربیان تربیت بدنی سراسر کشور اظهار داشت: مربیان تربیت بدنی باید از علم روز دنیا برخوردار و تمام فعالیتهای آنها مبتنی بر علم روز دنیا باشد.
معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش افزود: در صورت عدم برخورداری مربیان تربیت بدنی از تخصص کافی جامعه با چالشهای بسیاری مواجه و این افراد در فعالیتهای خود با چالش مواجه میشوند.
وی با اشاره به اینکه توجه به آموزش جدی مربیان تربیت بدنی مورد توجه آموزش و پرورش قرار گرفته، بیان داشت: سال جاری دورههای آموزش مربیگری و داوری برای سه هزار نفر از مربیان تربیت بدنی سراسر کشور برگزار میشود.
هاشمی با اشاره به اینکه شهریور ماه سال گذشته یکهزار و 300 نفر از مربیان تربیت بدنی سراسر کشور در دورههای مربیگری و داوری حضور یافتهاند، ادامه داد: ارتقای سطح علمی مربیان تربیت بدنی از مهمترین اهداف آموزش و پرورش از برگزاری دورههای آموزشی برای مربیان تربیت بدنی است.
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