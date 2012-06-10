مدیر کل پزشک قانونی استان اصفهان معرفی شد

به گزارش خبرنگارمهر، مهرداد ستاره شامگاه شنبه طی مراسمی که با حضور رئیس کل دادگستری استان اصفهان، معاون سازمان پزشکی قانونی کشور و تعدادی از مسئولان پزشکی، قضایی و انتظامی استان اصفهان در سالن اجتماعات دادگستری اصفهان برگزار شد، تودیع و علی سلیمانپور به عنوان مدیرکل جدید پزشکی قانونی استان اصفهان معرفی شد.

مدیر کل سابق پزشک قانونی استان اصفهان در این مراسم با اشاره به فعالیتهای چهارساله و کسب موفقیتها و رشد علمی پزشکان پزشک قانونی استان اصفهان اظهار داشت: استان اصفهان توانست رتبه دوم کشوری در بخش آموزش و پژوهش به خود اختصاص دهد.

وی دقت کامل در ارائه کیفیت بالا برای صدور گواهی را یکی دیگر از اولویت‌های فعالیتهای خود در سمت مدیر کل پزشکی قانونی استان اصفهان دانست و افزود: فعالیت پزشکان در مراکز مختلف استان به ویژه گلپایگان و میمه از بسیاری از ادارات کل استانهای دیگر نیز بهتر گزارش شده است.

ستاره با اشاره به برخی پروژه های عمرانی دور نخست ریاست جمهوری به اصفهان تصریح کرد: ۴۰ درصد فضای فیزیکی پروژه‌های دور اول سفر رییس جمهور به استان اصفهان انجام شده است که امید می رود در دور چهارم سفر هیات دولت به استان و با امضای رئیس جمهور این پروژه‌ها نیز تا پایان دولت دهم به بهره‌برداری برسد.

وی بیان داشت: شش پروژه مصوب دور اول سفر رئیس جمهور به استان در حال حاضر جزو پروژه‌های مهر ماندگار معرفی شده است.

مدیر کل اسبق پزشکی قانونی استان اصفهان از ساخت و تکمیل ۱۹ پروژه پزشکی قانونی در استان اصفهان خبر داد و گفت: شش پروژه‌از مصوبات دور نخست و ۱۳ پروژه دیگر از مصوبات دور دوم سفرهای هیات دولت به استان اصفهان بوده است.

وی یکی از مهمترین فعالیت پزشک قانونی اصفهان را در مدت مدیریت خود تعاملات مناسب و سازنده‌ای را با دیگر دستگاه‌های استان به ویژه دانشگاه علوم پزشکی و دادگستری دانست.

به گزارش مهر، علی سلیمانپور پیش از این در استان یزد مشغول به فعالیت بوده است.