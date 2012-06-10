طب باید همراه با قانون به پزشکان آموزش داده شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرئوف ادیب زاده شنبه شب در مراسم تودیع و معارفه مدیران کل پزشکی قانونی استان اصفهان با اشاره به اینکه الگوپذیری کشورهای اسلامی از ایران مسئولیت فعالان پزشکی قانونی را در رسیدن به علم روز دنیا سنگین‌تر می‌کند، اظهار داشت: امروزه به علت در دسترس بودن بسیاری از اطلاعات پزشکی مردم به راحتی می‌توانند علائم و حتی روش‌های درمان بیماری‌‌های روزمره خود را دریافت کنند.

وی با بیان اینکه پزشکان در این زمینه باید تلاش کنند تا یک قدم از عامه مردم جلوتر و حرفی برای گفتن داشته باشند، افزود: پزشکی قانونی کشور علاوه بر وظایفی که در کشور بر عهده دارد، در بخش منطقه‌ای نیز فعالیت دارد.

معاون سازمان پزشکی قانونی کشور با تاکید بر اینکه برخلاف تصور عموم مردم تنها چهار درصد از فعالیت‌های پزشکی قانونی تشریح اجساد است، گفت: 96 درصد از فعالیت های پزشک قانونی انجام کارهای پژوهشی، کارهای آزمایشگاهی و معاینات است.

وی با اشاره به حقوق ناچیز پزشکان و کارمندان پزشکی قانونی بیان داشت: اواخر سال گذشته با پیگیریهای مکرر رئیس سازمان پزشکی قانونی و همچنین همکاری نمایندگان مجلس حقوق پزشکان پزشکی قانونی پنج برابر افزایش یافت.

ادیب زاده این اضافه حقوق درآمد را از خود سازمان دانست و گفت: سال گذشته سازمان پزشکی قانونی درآمد خود را به حساب دولت واریز کرد و این درحالی بود که دولت با برگرداندن این بودجه به پزشکی قانونی برای پرداخت حقوق کارکنان موافقت نکرد.

وی اضافه کرد: مدیر کل ادارات در استانها به واسطه این عدم تعهد مجبور شدند از محل بودجه‌ای غیر مجاز حقوق پزشکان خود را پرداخت کنند.

معاون سازمان پزشکی قانونی کشور در بخشی از صحبت های خود بر آموزش طب همراه با قانون به پزشکان اشاره کرد و افزود: دربسیاری از موارد مشاهده شده که علم طب با قانون تداخل پیدا کرده است و این در حالی است که حل یک مساله بدون بررسی طب و قانون امکان ندارد.

وی همچنین از فعالیت ۱۲ هیئت علمی در پزشکی قانونی کشور با مجوز وزرات بهداشت خبر داد و بیان داشت: سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان دبیرخانه سازمانهای پزشکی قانونی کشورهای اسلامی نیز فعالیت و از این جهت نقش الگویی دارد.

ادیب زاده استفاده از نرم‌افزارهای پیشرفته و تجهیز تمامی مراکز در استانها به این سیستم در ارائه خدمات به مردم را از اولویت برنامه‌های پزشکی قانونی کشور در سال جاری عنوان کرد.