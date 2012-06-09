آلمان به سختی از سد پرتغال گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، شاگردان یواخیم لوو در حضور 34 هزار تماشاگر ورزشگاه لویو اوکراین موفق شدند به سختی و با نتیجه یک بر صفر از سد پرتغال بگذرند.

تک گل این بازی را "ماریو گومز" که بازی ضعیفی قبل از گل انجام داده بود در دقیقه 73 روی ارسال "باستین شواین اشتایگر" به ثمر رساند. این بیست و سومین گل گومز در پنجاه و سومین بازی ملی او بود.

در پایان این بازی "مسوت اوزیل" هافبک ژرمن ها به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد.

به این ترتیب دانمارک و آلمان با پیروزی مقابل حریفان خود در گروه مرگ 3 امتیازی شدند. کار هلند و پرتغال که بازی خود را واگذار کردند برای صعود به دور بعد کمی سخت شده است.

