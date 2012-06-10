ایتالیا - اسپانیا؛ جدال سنتی اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین روز از چهاردهمین دوره رقابتهای فوتبال یورو 2012 یکشنبه شب با برگزاری دو دیدار پیگیری خواهد شد.

اسپانیا – ایتالیا

ورزشگاه: استادیوم پی چی ای آره نا گدانسک، لهستان

ظرفیت: 40,000 نفر

داور: ویکتور کاسای (مجارستان)

شاگردان چزاره پراندلی در حالی پا به رقابتهای یورو 2012 می گذارند که شایعه حذف آنها از این رقابتها نیز به گوش می رسید. از طرف دیگر اسپانیا برای تاریخ سازی در یورو 2012 امیدوار است بتواند از عنوان قهرمانی خود دفاع کند. ایتالیا و اسپانیا دو رقیب دیرینه پیش از این 25 بار با هم بازی کرده اند که سهم ایتالیا 8 پیروزی، اسپانیا 7 پیروزی و 10 دیدار دو تیم هم با تساوی به پایان رسیده است.

اسپانیا قهرمان جهان اروپا فرصت دارد در یورو چندین رکورد را جابجا کند. آنها می توانند با قهرمانی در یورو به عنوان نخستین تیم تاریخ فوتبال سه عنوان پیاپی در تورنمنت های بین المللی کسب کند. آنها ابتدا یورو 2008، سپس جام جهانی 2010 را کسب کردند و اکنون به دنبال کسب یورو 2012 هستند.

ایتالیا یکی از تنها 4 تیمی است که بعد از قهرمانی اسپانیا در جام جهانی موفق شده این تیم را شکست دهد. آنها سال گذشته در دیداری دوستانه موفق شدند در باری با نتیجه 2 بر یک ماتادورها را شکست دهند. 3 تیم دیگر که موفق شدند اسپانیا را شکست دهند آرژانتین، پرتغال و انگلیس بودند.

ایتالیا در حالی پا به این رقابتها می گذارد که 3 دیدار دوستانه خود قبل از یورو را با 3 شکست پشت سرگذاشته و حتی یک گل هم به ثمر نرسانده است. آخرین گلی که تیم ملی ایتالیا به ثمر رساند در دیدار دوستانه نوامبر 2011 مقابل لهستان بود که آتزوری ها در آن موفق شد 2 بر صفر میزبان خود را شکست دهند.

ترکیب احتمالی:

اسپانیا (1-3-2-4)

ایکر کاسیاس، آلوارو آربلوا، سرخیو راموس، جرارد پیکه، یوردی آلبا، ژابی آلونسو، سرخیو بوسکتس، داوید سیلوا، ژاوی، آندرس اینیستا، فرناندو تورس.



ایتالیا (2-5-3)

جیان لوئیجی بوفون؛ لئوناردو بونوچی، دانیله ده روسی، جورجیو کیه لینی، کریستین ماجو، ریکاردو مونتولیوو، آندره آ پیرلو، کلودیو مارکیزیو، فدریکو بالزارتی، آنتونیو کاسانو، ماریو بالوتلی.