فرزاد امیری شیرازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اذن قصاص دو نفر عامل حادثه آبپخش اول خرداد ماه از سوی رئیس قوه قضائیه تایید شده است و این حکم صبح دوشنبه هفته جاری در آبپخش و در ملا عام اجرا خواهد شد.
وی اضافه کرد: تدابیر لازم برای اجرای این حکم اتخاذ شده است و این حکم در محل انجام این حادثه یعنی فرودگاه آبپخش که از آن به عنوان پیست موتورسواری استفاده میشد اجرا خواهد شد.
در حادثه تیراندازی در پیست موتورسواری آبپخش تعداد زیادی از شهروندان ابپخشی برای دیدن مسابقه موتورسواری در این پیست حاضر بودند که دو نفر با دو اسلحه کلاشینکف برای سرقت یک دستگاه موتورسیکلت خارجی گرانقیمت وارد عمل شدند و این حرکت انها واکنش مردم آبپخش را در پی داشت.
عاملان این حادثه که در ابتدا با مقاومت صاحب موتورسیکلت مواجه میشوند به سمت وی شلیک میکنند و درگیری مردم و قاتلان از همینجا شروع میشود. سارقان که راهی جز فرار نمیبینند اقدام به فرار میکنند که باز هم با مقاومت مردم روبرو می شوند.
یکی از قاتلان توسط یکی از شهروندان ابپخشی گرفته میشود و همدست وی برای فراری دادن همدست خود به صورت مستقیم به سمت مردم و حاضران تیراندازی میکند و موفق میشود همدست خود را از دست مردم آزاد کند.
حتی تیراندازی مستقیم به سمت مردم نیز باعث نمیشود تا مردم دست از سر این دو نفر بردارند و درگیریها تا زمانی که این دو نفر تیری در اسلحههای خود داشتند ادامه مییابد و سپس مردم موفق میشوند تا این دو نفر را دستگیر کنند و به ماموران انتظامی تحویل دهند.
در این حادثه که سه کشته بر جای گذاشت، هفت نفر زخمی شدند.
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