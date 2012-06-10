طلب 1200 میلیاردی شهرداری از محل عوارض/ لایحه ای که 30 سال در دولت مانده است

حسین محمد پورزرندی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان تحقق درآمدهای پایدار در شهر تهران گفت: برای درآمدهای پایدار نیاز به یکسری ضمانتهای اجرایی و قانونی داریم . از زمانی که بحث خودکفایی شهرداریها در سال 61 مطرح شد قرار بود، لایحه درآمدهای پایدار شهرها توسط دولت به مجلس ارائه شود. از آن زمان تا امروز این لایحه در حال بررسی است و به مجلس نرفته است .

لایحه درآمدهای پایدار سه دهه در انتظار ارسال به مجلس

وی با بیان اینکه این لایحه ضمانتهای اجرایی و چهار چوب درآمدها را مشخص می کند گفت: ما از دو محل که یکی قوانین ملی است دیگری قوانین محلی عوارض می گیریم . قوانین ملی در بحث شهری سازی و در قوانین محلی بیشتر عوارض است به طور مثال عوارض کسب پیشه، پسماند و... را در این زمینه داریم.

معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه نهادها و اصنافی که بیشتر پسماند تولید می کنند و درآمدهای بیشتری دارند باید عوارض بیشتری بدهد گفت: صنفهایی هستند که درآمدها بالایی دارند مانند بانکها، بیمه ها و... وقتی با لوایح محلی قصد می کنیم عوارض بیشتری بدهیم مورد اعتراض شوراهای عالی این اصناف قرار می گیرد و می گویند باید قوانین بالا دستی داشته باشیم .

اهرمی برای دریافت بدهی هایمان نداریم

وی ادامه داد: ما اهرمی برای دریافت عوارض از بدهکارانمان نداریم در حال حاضر 500 میلیارد تومان عوارض از شهروندان مطالبه داریم اما نمی توانیم آن را دریافت کنیم و باید منتظر بمانیم تا بدهکاران کارشان به شهرداری بی افتد تا ما بتوانیم از آنها طلب هایمان را بگیریم . بخشی از این عوارض را سازمان های دولتی بدهکار هستند .

پورزرندی اضافه کرد: سایر سازمانها مانند سازمان آب اگر مردم بدهی داشته باشد آب را قطع می کند یا سازمان برق و تلفن هم همین طور اما شهرداری چه چیز را قطع کند. تنها در بحث عوارض نوسازی می تواند به ادارات برق وآب بگوید تا با شهرداری همکاری کنند.

رشد درآمدهای پایدار در سالهای اخیر

وی با تاکید بر این که برای افزایش درامد های پایدار شهر نیاز به قوانین ضمانتی بالا دستی است گفت: با وجود خلاءها تمام تلاش خود را برای افزایش درآمدهای پایدار داشته ایم از 12درصد در آمد پایدار در سال 84 در حال حاضر 32 درصد در امد های ما پایدار است که تا پایان امسال به 35 درصد می رسد .

افزایش سالیانه 5 درصد درآمد های پایدار

معاون شهردار تهران با بیان اینکه با وجود نبود قوانین می توان سالیانه 5 درصد به در آمدهای پایدار شهر افزود گفت : اما پس از تحقق 50 درصدی در آمدهای پایدار برای افزایش این نرخ باید قوانین بالا دستی تنظیم تصیب شود.

وی ادامه داد: در جلساتی که با مسئولان ذی ربط دولتی داشته ایم قول هایی برای ارسال این لوایح داشته اند اما هنوز اتفاقی در این زمینه رخ نداده است.

پورزرندی با بیان اینکه مردم گمان می کنند شهر با پول دولت اداره می شود گفت: شهر از پول خود مردم اداره می شود و اگر ما کمبود بودجه داشته باشیم مجبوریم این هزینه ها را از محل های دیگر تامین کنیم . واقعیت این است که عوارض ما به اندازه ای کم است که به میزان شارژ یک ماه ساختمان نیست.

هزینه 2 هزار میلیارد تومانی اداره پایتخت

معاون شهردار تهران با بیان اینکه هزینه اداره پایتخت بیش از 2 هزار میلیارد است گفت: تمیزی شهر ،یارانه بلیت مترو و اتوبوس، آتش نشانی، فضای سبز و... نیاز به اعتبار دارد و اگر جمعیت را 10 میلین نفر بگیریم سرانه هر فرد برای تامین این هزینه ها 200 هزار تومان می شود. در حالی که عوارضی که ما می گیریم به بسیار پایین تر از این میزان است .

بدهی 700 میلیاردی دولت در بخش عوارض

وی سازمانهای دولتی را هم از در بخش بدهکاران مدیریت شهری در خصوص عوارض بر شمرد و گفت: دولتی ها 700 میلیارد تومان در بخش عوارض به شهرداری بدهکار هستند.

پورزرندی با بیان اینکه تنها 9 درصد جریمه به شهروندانی که عوارض نمی پردازند جریمه تعلق می گیرد گفت: ما تنها با ابزارهای تشویقی توانسته ایم شهرندان را به پرداخت عوارض ترغیب کنیم .

میزان درآمدهای حریم تهران شفاف است

پورزرندی در ارتباط با اعتراضهای استانداری در خصوص درآمدهای حریم تهران گفت: در بحث درآمدهای حریم از ابتدا حساب جداگانه ای همانند در آمدهای احکام کمیسیون ماده 100 افتتاح شده است و ارقام کاملا شفاف و مشخص است .