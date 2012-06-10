برخورد جدی با بی حجابی و بدحجابی در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسن عاملی شامگاه شنبه در گردهمایی متولیان امر به معروف و نهی از منکر و مسئولان استانی تصریح کرد: مقابله با بی‌حجابی و بدحجابی بسیار خطیر است و مسئولان امر باید در این زمینه هوشیاری لازم را داشته باشند.

وی از اصحاب رسانه بخصوص صداوسیما خواست با تولید و پخش برنامه هایی با محوریت امر به معروف و نهی از منکر و اهمیت حجاب گامهای موثری در امر ترویج این ارزش های والا در جامعه بردارند.

در این جلسه صابری استاندار اردبیل نیز از فعالیت چهار هزار پایگاه برای ترویج فرهنگ امربه معروف و نهی از منکر در استان خبر داد و افزود: جلسه ستاد امربه معروف و نهی از منکر هر 15روز یک بار برگزار خواهد شد.

سردارجلیل بابازاده فرمانده سپاه حضرت عباس(ع) استان نیز بر نهادینه شدن فرهنگ ترویج پوشش اسلامی در جامعه تاکید کرد و خواستار تقویت بحث های علمی – عقلانی در رابطه با موضوع حجاب شد.

همچنین در این جلسه مدیر کل آموزش و پرورش استان نیز اعلام کرد: از سال تحصیلی آینده تمامی دانش آموزان و کارکنان مدارس استان با پوشش متحدالشکل سر کلاس های درس حاضر خواهند شد.



