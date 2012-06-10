بی توجهی کارخانه سیمان شهرکرد به تهیه سیمان بازسازی عتبات عالیات

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد بازسازی عتبات عالیات کشورسهمیه تهیه یک هزار تن سیمان را برای بازسازی عتبات عالیات بر عهده ستاد بازسازی عتبات عالیات استان چهارمحال و بختیاری گذاشته است.

هزینه این میزان سیمان از طریق وجوه دریافتی از مردم خیر ودوستدار اهل بیت چهارمحال و بختیاری تهیه شده اما مشکلی که وجود دارد این است کارخانه سیمان شهرکرد در تهیه این میزان سیمان بی توجهی و مشکلاتی برای ستاد بازسازی عتبات عالیات این استان ایجاد کرده است و موجب شده که مسئولان بازسازی ستاد عتبات عالیات این استان تهیه سیمان را از کارخانه های سیمان استانهای دیگر پیگیری کنند.

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات استان چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور پنج هزار تن سیمان برای بازسازی عتبات عالیات نیاز دارد که یک هزار تن این میزان را بر عهده ستاد این استان گذاشته است.

اردشیر ریاحی پور افزود: پیگیری های مکرری با کارخانه سیمان شهرکرد برای تهیه این میزان سیمان شد اما مسئولان کارخانه سیمان نسبت به این مهم بی توجه هستند و سیمان را در اختیار این ستاد نگذاشته اند.

وی ادامه داد: ما این مسئله را با استاندار نیز مطرح کردیم و پیگیری های زیادی نیز از سوی دفتر فنی استانداری صورت گرفت که متاسفانه این کارخانه نسبت به تهیه سیمان برای ما بی توجه است.

وی ادامه داد: ما پول این میزان سیمان را نیز پرداخت می کردیم اما با این حال نیز کارخانه سیمان با مطرح کردن آیتمهای نسبت به تهیه سیمان برای بازسازی عتبات عالیات بی توجه است.

عکس تزئینی است

ریاحی پور یادآور شد: به عنوان مثال، فرستادن هیئتی به نجف تا نوع سیمان درخواستی را مشخص کند، یکی از آیتمها بوده است و این در حالی است ستاد بازسازی عتبات عالیات مرکز نوع سیمان را مشخص کرده و ما نیز نوع سیمان را به کارخانه اعلام کرده ایم اما کارخانه سیمان قبول نمی کند و با طرح این آیتمها نسبت به تهیه سیمان برای ما بی توجه است.

وی اذعان داشت: بی توجه ای کارخانه سیمان شهرکرد به تهیه سیمان، موجب شده که ما در حال حاضر در حال پیگیری برای خرید سیمان از کارخانه های سیمان استانهای دیگر کشورباشیم.