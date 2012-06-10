وصول درآمد های عمومی اردبیل 23 درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری شامگاه شنبه در جلسه کارگروه تخصصی درآمد و تجهیز منابع انسانی افزود: درآمدهای مالیاتی استان اردبیل مبلغ 159 میلیارد ریال است که حدود 79 درصد منابع درآمدی استان را شامل می شود.

وی با اشاره همکاری مطلوب دستگاههای اجرایی درخصوص وصول مالیات عنوان کرد: امور مالیاتی می تواند با همکاری خوبی که دستگاههای اجرایی در این باره دارد نسبت به وصول مالیات ها در چارچوب قانونی اقدام و از مودیانی که در پرداخت مالیات کوتاهی کرده اند شناسایی و از فرارهای مالیاتی جلوگیری کنند.

رئیس کارگروه تخصصی درآمد و تجهیز منابع استان تصریح کرد: برای اداره نظام کشور باید به گونه ای عمل کرد تا با هزینه خود شهروندان از وابستگی به نفت و سایر منابع نجات پیدا کرده و به استقلال واقعی رسید.

به گفته صابری با شناسایی درآمدهای پنهان و وصول عوارض بموقع و با رعایت حق و عدالت و منطق می توان گام های اساسی را در جهت افزایش درآمدهای عمومی استان برداشت.

استاندار اردبیل یکی از مشکلات استان را تبدیل درآمدهای استانی به درآمدهای ملی عنوان و اضافه کرد: با ایجاد تعادل بین منابع و مصارف و بررسی اصولی و قانونی می توان بخش عمده ای از خواسته ها را محقق کرد.

صابری یادآور شد: هر چه قدر راههای فساد در جهت پرداخت مالیات گرفته شود به همان اندازه بر درآمدهای استانی که جزو بیت المال و حقوق مردم است، افزوده می شود.

وی از دستگاههای اجرایی خواست در اسرع وقت نسبت به تعیین و انتخاب دو نفر صاحب نظر که در زمینه مسایل اقتصادی و مالی عمومی تخصص و توانایی لازم را دارد جهت فعالیت در جهت پیشرفت و آبادانی و رشد و توسعه همه جانبه استان به دبیرخانه کارگروه استان معرفی کنند.