  1. حوزه و دانشگاه
۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۸:۳۰

با حضور وزیر ارشاد؛

مراسم تجلیل از نفرات برتر و دانشجویان نمونه شاهد و ایثارگر برگزار شد

مراسم تجلیل از نفرات برتر و دانشجویان نمونه شاهد و ایثارگر برگزار شد

آیین تجلیل از نفرات برگزیده کنکور و دانشجویان نمونه شاهد و ایثارگر با حضور برخی روسای دانشگاهها، مسئولان وزارت علوم، بنیاد شهید و امور ایثارگران و همچنین وزیر ارشاد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم نفرات کنکور سراسری سال گذشته که حائز رتبه های برتر کنکور در گروه های ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان خارجی بودند، مورد تقدیر قرار گرفتند که از فرزندان شاهد یا جانباز و ایثارگر به شمار می آیند.

فاطمه محبی مجد - رتبه نخست گروه ریاضی، سید علمی میرشاه ولد - رتبه نخست گروه تجربی، فاطمیه غنیلو - رتبه نخست گروه علوم انسانی، نیکتا محمدی - رتبه نخست گروه هنر، نگین افخم - رتبه نخست گروه زبانهای خارجی، حمیدرضا - کوچکی زاده ارم ساداتی - رتبه دوم گروه ریاضی، مژده میثمی آزاد - رتبه دوم گروه تجربی، علمی احمدی - رتبه سوم گروه ریاضی، المیرا آگاه - رتبه چهارم گروه تجربی و حسین امین رعیای جزه - رتبه پنجم گروه علوم انسانی از جمله برگزیدگان کنکور سراسری سال گذشته بودند که مورد تجلیل قرار گرفتند.

همچنین از برخی دانشجویان نمونه شاهد و ایثارگر کشوری در سال 90 تقدیر به عمل آمد.

در ادامه این مراسم، برخی از روسا و مدیران کل شاهد ایثارگر دانشگاهها، مسئولان وزارت علوم و معاون اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی، مدیران کل برخی واحدهای پیام نور، علمی کاربردی، چندین تن از روسای واحدهای دانشگاه آزاد، به عنوان خادمان شاهد و ایثارگر مورد تجلیل قرار گرفتند.

کد مطلب 1622388

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