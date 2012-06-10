مراسم تجلیل از نفرات برتر و دانشجویان نمونه شاهد و ایثارگر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم نفرات کنکور سراسری سال گذشته که حائز رتبه های برتر کنکور در گروه های ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان خارجی بودند، مورد تقدیر قرار گرفتند که از فرزندان شاهد یا جانباز و ایثارگر به شمار می آیند.

فاطمه محبی مجد - رتبه نخست گروه ریاضی، سید علمی میرشاه ولد - رتبه نخست گروه تجربی، فاطمیه غنیلو - رتبه نخست گروه علوم انسانی، نیکتا محمدی - رتبه نخست گروه هنر، نگین افخم - رتبه نخست گروه زبانهای خارجی، حمیدرضا - کوچکی زاده ارم ساداتی - رتبه دوم گروه ریاضی، مژده میثمی آزاد - رتبه دوم گروه تجربی، علمی احمدی - رتبه سوم گروه ریاضی، المیرا آگاه - رتبه چهارم گروه تجربی و حسین امین رعیای جزه - رتبه پنجم گروه علوم انسانی از جمله برگزیدگان کنکور سراسری سال گذشته بودند که مورد تجلیل قرار گرفتند.

همچنین از برخی دانشجویان نمونه شاهد و ایثارگر کشوری در سال 90 تقدیر به عمل آمد.

در ادامه این مراسم، برخی از روسا و مدیران کل شاهد ایثارگر دانشگاهها، مسئولان وزارت علوم و معاون اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی، مدیران کل برخی واحدهای پیام نور، علمی کاربردی، چندین تن از روسای واحدهای دانشگاه آزاد، به عنوان خادمان شاهد و ایثارگر مورد تجلیل قرار گرفتند.