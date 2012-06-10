  1. سیاست
۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۸:۳۱

وحیدی در جمع خبرنگاران:

پدیده اشیاء نورانی هیچگونه تهدیدی برای کشور محسوب نمی‌شود

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به پدیده اشیاء نورانی در آسمان‌های شهرهای ایران با بیان اینکه کشور ما به لحاظ پدافندی هیچ مشکلی ندارد اظهار داشت: وقوع اشیاء نورانی هیچگونه تهدیدی برای کشور محسوب نمی‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد وحیدی صبح امروز در حاشیه جشنواره توسعه صنایع دفاعی با رویکرد زیست محیطی در جمع خبرنگاران درباره مشاهده اشیاء نورانی در آسمان شهرهای ایران اظهار داشت: این پدیده فقط مربوط به ایران نبوده و در کشورهای دیگر منجمله در کشورهای خاورمیانه مشاهده شده است.

وی با بیان اینکه این پدیده قابل بررسی است، اظهار داشت: البته باید به این نکته اساسی نیز اشاره کرد که وقوع این شی نورانی هیچگونه تهدیدی برای کشور محسوب نمی‌شود.

وزیر دفاع در ادامه تاکید کرد: کشور ما به لحاظ پدافندی هیچ مشکلی ندارد و این پدیده در حال بررسی است تا جزئیات آن بیشتر معلوم شود.
 

