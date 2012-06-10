مباحثات تطبیقی گروه جنبش های نوپدید دینی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کیانی مدیر گروه جنبش­های نوپدید دینی پژوهشکده باقرالعلوم (ع) گفت: گروه جنبش­های نوپدید دینی از تاریخ 2/9/90 با دعوت از کارشناسان عرفان اسلامی و کارشناسان جنبش­های نوپدید معنوی جلسات مباحثه­ای را برگزار می­کند، این جلسات ماهانه در دو نوبت در پژوهشکده علمی - کاربردی باقرالعلوم (ع) با موضوع نقد عرفان­های کاذب و معرفی عرفان ناب اسلامی برگزار می­شود.

وی افزود: در این سلسله نشست ها کارشناسان مربوطه به نقاط قوت و ضعف عرفان اسلامی پرداخته و راهکارهای مناسب ارائه عرفان اسلامی و دلایل روی آوری نسل جدید به عرفان­های کاذب را واکاوی می­کنند.

این مدیر پژوهشی با اشاره به جزئیات این نشست ها گفت: اساتید ثابت این حلقه مطالعاتی عبارتنداز: محمدحسین کیانی، محمدعیسی جعفری، اصغر نوروزی، حسن امینی و ...

کیانی تاکید کرد: در آینده محصول نهایی این جلسات در قالب کتاب منتشر و به دوستداران این حوزه پژوهشی تقدیم خواهد شد.