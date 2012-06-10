صربستان موفق به شکست ونزوئلا شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‏های صربستان و ونزوئلا در آخرین روز مسابقات والیبال انتخابی المپیک در توکیو ژاپن یکی از دیدارهای بدون تاثیر در جدول رده‏بندی این رقابت‏ها بود که امروز یکشنبه در سالن متروپولیتن برگزار شد و طی آن صرب‏ها در سه گیم متوالی و با نتایج (25 بر 13)، (25 بر 14) و (25 بر 23) حریف خود را شکست دادند.

این دیدار برای هر دو تیم به نوعی بی‌تاثیر و کم اهمیت بود، چراکه بازیکنان صربستان پیش از این بازی با 6 پیروزی متوالی که برابر حریفان خود کسب کرده بودند صدرنشینی و قهرمانی خود در جدول رده بندی رقابت‌های گزینشی المپیک را تثبیت کرده و به عنوان تیم نخست سهمیه حضور در بازی‎های المپیک را کسب کرده بودند.

بازیکنان ونزوئلا نیز در حالی این دیدار را برگزار کردند که رقم خوردن هیچ نتیجه‏ای نمی‏توانست کمک حال آنها برای صعود در جدول رده‌بندی و یا حتی کسب سهمیه المپیک باشد.

روز پایانی مسابقات والیبال انتخابی المپیک امروز یکشنبه با برگزاری سه دیدار دیگر طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:

* چین - استرالیا

* کره جنوبی - پرتوریکو

* ژاپن - ایران (ساعت 14:35)