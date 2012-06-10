صربستان موفق به شکست ونزوئلا شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای صربستان و ونزوئلا در آخرین روز مسابقات والیبال انتخابی المپیک در توکیو ژاپن یکی از دیدارهای بدون تاثیر در جدول ردهبندی این رقابتها بود که امروز یکشنبه در سالن متروپولیتن برگزار شد و طی آن صربها در سه گیم متوالی و با نتایج (25 بر 13)، (25 بر 14) و (25 بر 23) حریف خود را شکست دادند.
این دیدار برای هر دو تیم به نوعی بیتاثیر و کم اهمیت بود، چراکه بازیکنان صربستان پیش از این بازی با 6 پیروزی متوالی که برابر حریفان خود کسب کرده بودند صدرنشینی و قهرمانی خود در جدول رده بندی رقابتهای گزینشی المپیک را تثبیت کرده و به عنوان تیم نخست سهمیه حضور در بازیهای المپیک را کسب کرده بودند.
بازیکنان ونزوئلا نیز در حالی این دیدار را برگزار کردند که رقم خوردن هیچ نتیجهای نمیتوانست کمک حال آنها برای صعود در جدول ردهبندی و یا حتی کسب سهمیه المپیک باشد.
روز پایانی مسابقات والیبال انتخابی المپیک امروز یکشنبه با برگزاری سه دیدار دیگر طبق برنامه زیر پیگیری میشود:
* چین - استرالیا
* کره جنوبی - پرتوریکو
* ژاپن - ایران (ساعت 14:35)
نظر شما