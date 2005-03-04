مخالفت مسلمانان هلندي با طرح آموزش امامان جماعت

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" به نقل از اسلام آن لاين، "ادريس بوجوفري" قائم مقام دبير كل شوراي مسلمانان هلند، گفت : اين شورا كه از طرف اقليت مسلمانان با دولت ارتباط دارد روز هاي 30 بهمن و اول اسفند با مقامات رسمي هلند به صورت مستقيم درباره برنامه هاي تخصصي امامان و واعظان صحبت كرده است.

وي افزود : اكنون ما مي خواهيم اين صحبت ها را به مرحله عمل در آوريم كه از آن ميان مي توان به حق اقليت مسلمان به آماده كردن امامان با كمك كارشناسان و جامعه شناسان هلند اشاره كرد.

"بوجوفري" آشكار طرح "ريتا ويردونك" وزير مهاجرت درباره مهاجرات امامان جماعت را آشكارا رد و آن را به عنوان ترفندي براي دخالت در امور مسلمانان توصيف كرد.

اين طرح علاوه بر آموزش امامان ، هر كس را كه هشت سال در هلند زندگي نكرده در بر مي گيرد .



دولت تا كنون 10 طرح براي آموزش امامان ارائه كرده، اما ماه گذشته برنامه اي را توسط دانشگاه آمستردام اعلام كرد و مسلمانان به عدم مشورت دولت با جامعه مسلمان ، قبل از اتحاذ تصميم هاي لازم براي آموزش امامان جماعت اعتراض كردند.

براساس اظهارت دفتر وزير آموزش، دولت 5/1 ميليون يورو در اختياردانشگاه آزاد آمستردام براي طرح آموزش عالي امامان جماعت گذاشته و تصميم دارد از سال 2008 ويزاي امامان را نپذيرد.

قائم مقام دبير كل شوراي مسلمانان هلند گفت : دخالت " ويردونك" در امور مسلمانان ماهيت سكولار كشورها غربي، به خصوص هلند را نقض مي كند.

وي افزود : تعليم و آموزش مهارت هاي لازم به امامان جماعت 10 سال به طول مي انجام و اين امر مطابق اظهارات اين وزير كه آن را يكساله مي داند تحقق نمي يابد.

بر اساس آمارهاي اخير، در هلند 450 مسجد، 100 مركز فرهنگي اسلامي، دو دانشگاه اسلامي و 42 مركز پيش دانشگاهي وجود دارد.

مسلمانان يك ميليون از 16 ميليون جمعيت اين كشور را تشكليل داده كه از اين ميان ترك ها 80 درصد جامعه اقليت مسلمان را تشكيل مي دهند.

بر اساس گزارشات، پس از قتل كارگردان هلندي به خاطر ساخت فيلم توهين آميزي درباره اسلام، مسلمانان هلندي در معرض تبعيض ديني و حملات نژاد پرستي به نمازخانه ها و مدارس اسلامي قرار گرفته اند. حتي پيش از قتل "تئو ون گوگ"، مسلمانان هلندي توسط افراط گرايان و احزاب جناح راست مورد هدف واقع شده بودند.