عرضه مستقیم کالا در 300 نقطه/ عرضه گسترده برنج، روغن، شکر و خرما

علی پورکاوه در گفتگو با مهر با اشاره به تمهیدات وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تامین کالاهای مورد نیاز مردم در ایام ماه مبارک رمضان گفت: بر اساس برنامه‌‎ریزی‌های صورت گرفته، کالاهای مورد نیاز مردم در این ایام از محل تولید داخلی تامین شده است و بر این اساس توزیع گسترده برنج، روغن، شکر، مواد پروتئینی، مواد لبنی، خرما و شیرینی‌جات آغاز خواهد شد.

سرپرست دفتر برنامه‌ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس تخفیف‌های مناسبی برای عرضه کالاهای مذکور در نظر گرفته شده است، ضمن اینکه کالاهای اساسی، حساس و ضروری مورد نیاز مردم نیز در قالب غرفه‌هایی در 300 نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در سراسر کشور عرضه خواهد شد.

وی تصریح کرد: بنا بر این است که 10 هزار غرفه در قالب این نمایشگاهها، در سراسر کشور به عرضه کالاهای مورد نیاز مردم بپردازند، این در شرایطی است که پیش‌بینی‌ها توزیع این اقلام با 10 تا 20 درصد تخفیف است.

به گفته پورکاوه، نمایشگاههای طرح ضیافت با محوریت مجامع امور صنفی و با حضور تولیدکنندگان واقعی برگزار می‌شود و قصد داریم تا کالاهای مورد نیاز مردم را بدون واسطه یا با کمترین واسطه به دست آنها برسانیم.