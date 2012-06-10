فعالیت های فرهنگی در کردستان تقویت شود/ توطئه های جدید دشمنان در مقابل اسلام

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی شامگاه شنبه در همایش مدیران و کارشناسان ادارات تبلیغات اسلامی کردستان که در مجتمع فرهنگی نور کامیاران برگزار شد، اظهار داشت: کردستان ظرفیت های بسیار خوبی در عرصه های مختلف فرهنگی در اختیار دارد و باید با تلاش و جدیت بیشتر از این ظرفیت ها در راستای تقویت فعالیت های فرهنگی در این استان بهره برداری کرد.

وی با تاکید بر لزوم مشارکت و همکاری تمامی دستگاه ها و سازمان های دولتی استان کردستان در راستای توسعه و تقویت فرهنگ در این منطقه یادآور شد: حوصله، صبر، داشتن قدرت بیان و تحمل سختی‌ها نیز از دیگر مولفه‌ های موثر در ارتقای فعالیت‌های فرهنگی در استان است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان به توطئه های جدید دشمنان دین مبین اسلامی اشاره کرد و افزود: امروز دشمنان به دنبال کم رنگ کردن فرهنگ دینی و اسلامی ما هستند و ما باید با تمام توان و با برنامه ‌ریزی درست و اصولی در راستای توسعه فعالیت‌های فرهنگی تلاش کنیم.

وی عنوان کرد: بزرگترین خطر برای دشمنان ما دین مبین اسلام است چرا که دین مبین اسلام با تمام قوا در حال حرکت به سمت جلو و پیشرفت است و هر روز شاهد پیشرفت آن در سطح جهان هستیم و دشمن نیز سعی می کند که در مقابل آن ایستادگی کند.

حجت ‌الاسلام حسینی شاهرودی یادآور شد: شیطان دنبال فقر، فساد و ایجاد تفرقه است و این ما هستیم که باید در برابر آن به خوبی ایستادگی کنیم و اجازه ندهیم که انسان‌ها از جامعه بریده شوند و معضلات مختلف دامن مردم را بگیرد.

وی بیان کرد: باید زمان را به خوبی بشناسیم و از آن به نحو مطلوب استفاده کنیم زیرا هر زمانی‌ که دین اسلام ظهور و بروز کند و قدرت پیدا کند دشمنان درصدد ضربه زدن به آن هستند اما به لطف خداوند متعال همواره دشمنان در مقابل این دین الهی همیشه شکست می‌ خورند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان به رسالت سنگین روحانیون در عصر حاضر اشاره کرد و گفت: بزرگترین هدف انقلاب اسلامی ایران ترویج ارزش‌های دینی و اسلامی است و همه ما مسئولان به ویژه روحانیون باید در این راستا تلاش کنیم.

وی اضافه کرد: دشمنان هر روز ضعیف‌ تر می‌شوند چون از خدا بریده شده و گمراه شده ‌اند و به دنبال انسان محوری هستند در حالی که باید به دنبال خدا محوری بود و از دین اسلام غافل نشد.

در این همایش که با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان، امام جمعه و فرماندار کامیاران برگزار شد، چند کلیپ تصویری نیز پخش شد.