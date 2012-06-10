حمایت از تشکل های مذهبی در کردستان/ فعالیت های قرآنی تقویت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام مسعود صفی‌یاری شامگاه شنبه در همایش مدیران و کارشناسان ادارات تبلیغات اسلامی کردستان که در مجتمع فرهنگی نور کامیاران برگزار شد، بیان کرد: اهتمام به اجرای رهنمودهای رهبری در تمامی ابعاد کاری، پایبندی به راهبرد اتحاد ملی و انسجام اسلامی، پرهیز از تصدی گری‌های غیرضروری و استفاده از تشکل‌های دینی نیز از دیگر سیاست‌های کاری تبلیغات اسلامی است.

وی افزود: همچنین داشتن تعامل سازنده با ادارات، مغتنم شمردن رویکرد دولت و استفاده از آن در گسترش تعمیق دینی و توزیع هدفمند برنامه‌ها از دیگر رویکردها و سیاست‌های کاری تبلیغات اسلامی کردستان است که در راستای عملی کردن این سیاست ها برنامه ریزی های مدونی انجام شده است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کردستان همچنین به اخلاق‌محوری، آموزش محوری و اثربخشی کیفیت به عنوان سه مولفه اثرگذار در پیشبرد اهداف اشاره کرد و گفت: همه ما به عنوان متصدیان بخش فرهنگی در این حوزه مشغول فعالیت هستیم و باید بتوانیم در جامعه تاثیرگذاری لازم را داشته باشیم تا به اهداف لازم دست یابیم.

وی اضافه کرد: تقویت فعالیت‌های قرآنی، اقامه نماز، توجه بیشتر به هیئت های مذهبی و آموزش‌های ضمن خدمت نیز باید در دستور کار قرار گیرد و در این راستا تلاش مضاعفی صورت گیرد.

حجت ‌الاسلام صفی ‌یاری یادآور شد: تهیه و تدوین گزارش جامع سالانه از فعالیت‌های ادارات تابعه نیز باید انجام پذیرد تا نقاط قوت سازمان تقویت و نقاط ضعف نیز برطرف شود و ادارات شهرستانی در این راستا برنامه ریزی های مورد نیاز را انجام داده و آنها را عملی کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کامیاران نیز در این همایش گزارشی از فعالیت‌های اداره تبلیغات اسلامی شهرستان را ارائه کرد.

حجت ‌الاسلام محمد ابراهیم مولازاده اضافه کرد: جذب سه روحانی مستقر، تجهیز چهار خانه عالم، برگزاری دوره ‌های تربیت معلم قرآن کریم، افزایش خانه‌های قرآنی و برگزاری 70 گفتمان دانش ‌آموزی و دانشجویی از جمله فعالیت‌های صورت گرفته توسط این اداره در کامیاران است.

در حاشیه این همایش کارگاه‌های آموزشی قرآنی و تشکل‌های دینی نیز برگزار شد.