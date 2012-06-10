گلعلی بابایی نویسنده دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سی‌امین سالگرد اسارت حاج احمد متوسلیان روز چهاردهم تیر امسال است. پیش از این قرار بود مجموعه‌ای از زندگینامه 27 تن از فرماندهان لشگر 27 محمد رسول‌الله را در قالب پروژه‌ای آماده کنم که به دلیل نزدیک بودن مناسبت سالگرد اسارت جاویدالاثر متوسلیان، این کار در اولویت اولم قرار گرفت.

وی افزود: کتاب در حال حاضر در مرحله صفحه‌بندی است و چون همه فعالیت‌های مربوط به آماده‌سازی‌اش توسط کنگره لشگر 27 محمد رسول‌الله انجام می‌شود، احتمال دارد همین نهاد چاپ کتاب را به عهده بگیرد که با احتساب عکس و مطالب کتاب، حجمی حدود 150 صفحه خواهد داشت.

این نویسنده در ادامه گفت: مطالب این کتاب از کودکی تا اسارت متوسلیان را شامل می‌شود و موضوعاتی را از زبان پدر، مادر، اطرافیان و همرزمانش در لشگر و جبهه مطرح می‌کند. اسناد و مدارک مستند هم از دیگر منابع تولید مطالب این کتاب بوده‌اند. نامی هم که برای کتاب انتخاب شده، «در هاله‌ای از غبار» است که از یکی از مصرع‌های اشعار مرحوم محمدرضا آغاسی شاعر جبهه و جنگ الهام گرفته شده است.

احمد متوسلیان در سال 1332 در محله امامزاده سیداسماعیل خیابان مولوی تهران متولد شد. وی بعد از دوران جوانی و با شروع دوران مبارزات پیش از انقلاب، به فعالیت‌های مخفی و پخش اعلامیه‌های امام خمینی (ره) پرداخت. در بهار سال 1357 احمد به بهانه مأموریت شغلی راهی شهرستان خرم‌آباد شد و به عنوان کارگر برق مشغول به کار شد. وی در خرم‌آباد به همراه دو دوست دیگرش هنگام پخش اعلامیه بازداشت شدند.

بعد از بازداشت متوسلیان مسئولیت کامل پخش اعلامیه‌ها را به عهده گرفت و دوستان متاهلش توانستند نجات پیدا کنند. اما او مجبور به تحمل شکنجه‌های سخت در زندان ساواک شد. متوسلیان با پیروزی انقلاب و تشکیل سپاه پاسداران وارد سپاه شد. دوره سوم آموزش نظامی سپاه را در سعدآباد تهران گذراند و فعالیتش به این ترتیب در سپاه آغاز شد. در بهار سال 1358 و آغاز درگیری‌‌های گنبد به آن خطه رفت و در بازگشت از این ماموریت و تشکیل گردان‌های رزمی سپاه، فرماندهی گردان دوم سپاه به او واگذار شد.

احمد پس از شروع درگیری‌های کردستان، نقش زیادی در آزادسازی روستاهای مردم کرد از دست نیروهای ضد انقلاب ایفا کرد. آزادسازی روستای دزلی یکی از عملیات‌های مهمی بود که با رهبری مستقیم و نبرد دوشادوش او و همرزمانش میسر شد. متوسلیان پس از آزادسازی بسیاری از مناطق کردستان از دست ضد انقلاب، به همراه چهره‌های دیگری چون محمد ابراهیم همت که فرماندهی نیروهای پاوه را برعهده داشت، تیپ محمد رسول‌الله را بنا نهاد که بعدها تبدیل به لشگر 27 محمد رسول‌الله شد. یکی از موارد تاکید احمد و همت بر بیان نام کامل این لشگر یعنی «محمد رسول‌الله» بود تا نیروهای رزمنده با بردن نام این لشگر صلواتی هم ختم کنند.

متوسلیان پس از فتح خرمشهر در سال 61، اواخر خرداد همان سال، طی ماموریتی همراه یک هیات سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ایران‌، به سوریه و لبنان اعزام شد. در جریان یورش اسرائیل به جنوب لبنان به نیروهای ایرانی اطلاع داده شد که امنیت سفارت ایران در بیروت در خطر است. سید محسن موسوی کاردار سفارت ایران در لبنان از احمد برای جا به جایی اسناد و مدارک سفارت درخواست کمک کرد و متوسلیان، موسوی، کاظم اخوان یک خبرنگار و تقی رستگار مقدم راننده و از دوستان احمد، راهی سفارت شدند. همه نیروهای ایرانی در لبنان اصرار داشتند که فرد دیگری جای متوسلیان را در این ماموریت بگیرد اما وی قبول نکرد.