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۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۲۶

آرژانتین با هت تریک "لیونل مسی" از سد برزیل گذشت

آرژانتین با هت تریک "لیونل مسی" از سد برزیل گذشت

تیم فوتبال آرژانتین با درخشش "لیونل مسی" در دیداری دوستانه از سد برزیل گذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرژانتین بامداد یکشنبه با نتیجه 4 بر 3 از سد رقیب دیرینه خود برزیل در ورزشگاه "مت‌لایف"  نیویورک گذشت.

"روملو" در دقیقه 32 قهرمان پنج دوره رقابت‌های جام جهانی را پیش انداخت. "لیونل مسی" پس از این گل دو بار در دقایق 31 و 34 برای آرژانتین گل زد تا راه راه پوشان 2 بر یک جلو بیفتند. "اسکار" در دقیقه 56 گل مساوی را وارد دروازه آرژانتین کرد و "هالک" در دقیقه 72 گل سوم برزیل را به ثمر رساند. آرژانتین سه دقیقه بعد توسط "فردریکو فرناندز" به گل رسید و مسی در دقیقه 84 گل چهارم و پیروزی بخش آرژانتین را وارد دروازه برزیلی‌ها کرد.

لیونل مسی در این فصل از رقابت‌ها 73 گل در 60 بازی برای بارسا به ثمر رساند و رکورد 67 گل "گرد مولر"، مهاجم بایرن مونیخ در فصل 73-1972 را شکست.

این بیست و ششمین گل مسی در 70 بازی برای آرژانتین است ضمن اینکه دومین هت تریک این بازیکن در تیم ملی کشورش هم به حساب می‌آید. وی برای نخستین بار در 29 فوریه در دیدار با سوئیس هت تریک کرده بود.

از دیدار دوستانه تیم‌های برزیل و آرژانتین 81 هزار و 994 نفر دیدن کردند.

کد مطلب 1622412

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