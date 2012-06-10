اعتبارات تملک استان البرز نسبت به سال گذشته چهار برابر افزایش یافت

عیسی فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص میزان افزایش اعتبارات تملک استان در سال جاری نسبت به سال گذشته، اظهار داشت: امسال اعتبارات تملک استان البرز نسبت به سال گذشته چهار برابر افزایش یافته است.



وی ادامه داد: خروجی های بسیار خوبی در زیر ساخت های صنعت، ترافیک، راه و ترابری، فرودگاه پیام، جذب سرمایه گذارهای سایر استان ها و در سطح بین المللی و حذف شعاع 120 کیلومتری پایتخت به منظور عدم ایجاد شهرک صنعتی به شرط اینکه صنعت آلایندگی نداشته باشد از راهکارهای گره گشای صنعت بوده است.



استاندار البرز تصریح کرد: در حال حاضر به حفظ استقلال و تولید علم و ایجاد زیر ساخت های اجتماعی دست یافته ایم، در پنج سال اخیر در بحث استقلال و خودکفایی نامگذاری های مختلفی را از سوی مقام معظم رهبری شاهد بوده ایم.



فرهادی افزود: استان البرز یک استان نوپا است که یک سال و نیم از تاسیس آن می گذرد، خیلی دوست داشتیم استان شدن البرز از اوایل دولت نهم اتفاق می افتاد.



وی اظهار داشت: باید در راستای خودکفایی و استقلال کشور تلاش و کوشش کنیم که این امر سبب حفظ نظام می شود.

استاندار البرز گفت: تلاش و توطئه دشمنان امروزه این است که ایران نتواند به خودکفایی برسد.

