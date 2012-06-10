البرز از لحاظ تامین خون استان خودکفا است

محمد قاسم اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تعداد اهدا کنندگان خون در استان البرز به تفکیک جنسیت، اظهار داشت: 95 درصد مراجعین انتقال خون استان آقا و پنج درصد خانم هستند که حدود 49 هزار نفر مرد و دو هزار و 422 خانم هستند.



وی افزود: استان البرز امروزه از لحاظ تامین خون استان خودکفا است و صادرات خون و محصولات خون را به دیگر استان ها تا سال گذشته داشت ولی هم اکنون طبق دستور سازمان انتقال خون فقط مجاز به صادرات خون به استان تهران است.



مدیر کل انتقال خون استان البرز گفت: تا کنون بیش از 30 هزار واحد خون و فرآورده های خونی در استان البرز تهیه شده است.



وی در خصوص اهمیت جایگاه روابط عمومی و تاثیرگذار آن در یک دستگاه و سیستم اداری، اضافه کرد: یک سازمان باید تفکر سیستمی داشته باشد و نباید به صورت جزیره ای عمل کند.



وی ادامه داد: روابط عمومی با همه بخش های سازمان رابطه دارد، حتماً باید دیدگاه و تفکر سیستمی در شخص روابط عمومی و مدیر یک مجموعه وجود داشته باشد تا آن دستگاه بتواند موفق باشد.



روابط عمومی ها نقش بسیار موثری در معرفی توانمندی ها یک دستگاه دارد



مدیر کل انتقال خون استان البرز گفت: روابط عمومی ها نقش بسیار موثری در معرفی توانمندی ها یک دستگاه دارد.



وی افزود: نخستین رسالت روابط عمومی انجام ماموریت و اهداف به نحو احسن است، ایجاد آگاهی، توجیه کردن جامعه و همچنین متقاعد کردن افراد و مخاطبان از جمله کارهای روابط عمومی است.



اسلامی تصریح کرد: اهمیت پول و هزینه برای مدیران بسیار است بنابراین تامین بودجه به صورت سنتی برای روابط عمومی خوب نیست.



وی تاکید کرد: علم سوم و چهارم پیام و علم رسانه های جمعی است که باید مد نظر روابط عمومی ها قرار گیرد و باید سنجید که مخاطب ما با کدام رسانه بیشتر ارتباط دارد.



مدیر کل انتقال خون استان البرز افزود: علم پنجم پایش عملیات یک دستگاه و سنجش است که روابط عمومی ها باید به آن توجه کنند.