سیدمهدی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شرایط کنونی تیم‌های ملی تیراندازی کشورمان تصریح کرد: ملی‌پوشان تیراندازی در شرایط خوبی به سر می‌برند و در حال هماهنگی برای نهایی کردن نفرات اعزامی به المپیک لندن هستیم. ضمن اینکه قرار است چگونگی پیشرفت ملی‌پوشان در اردوهای اخیر را مورد بررسی قرار دهیم و تا پایان هفته جاری اسامی ملی‌پوشان اعزامی به المپیک لندن را معرفی کنیم.

وی در خصوص مشکلات مالی و بودجه‌ای فدراسیون تیراندازی اظهار داشت: مجموعه ورزش کشور در آستانه المپیک از نظر اعتباری وضعیت خوبی ندارد. به جاست که در این ایام برای آمادگی هرچه بیشتر فدراسیون‌ها و المپیکی‌ها، توجه ویژه‌ای به ورزش کشور صورت گیرد.

رئیس فدراسیون تیراندازی گفت: شرایط به نسبت نیازی که وجود دارد، متفاوت است اما این بدان معنا نیست که دارند و نمی‌دهند. شاید باشد و شاید هم نباشد ولی در مجموع شرایط مطلوب و مناسب نیست.

نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به این پرسش که "برنامه مجلس در خصوص مشکلات اخیر قایقرانی ایران و هیاهوی بین المللی مبنی بر تعلیق این فدراسیون چیست؟"، خاطرنشان کرد: فراکسیون ورزش در این خصوص هشدارهای لازم را داده است و قرار شد که پاسخ لازم هم در این راستا گرفته شود. امیدوارم که پاسخ مناسبی را دریافت کنیم و بتوانیم به نحوی زمینه را برای ادامه کار و جبران عقب ماندگی‌ها فراهم آوریم.

وی در پاسخ به این سئوال که "شایعاتی سیاسی در راستای تغییرات فدراسیون‌ها و بلاخص قایقرانی شنیده می‌شود، آیا این موارد صحت دارد؟"، گفت: نمی‌دانم. روی شایعه نمی‌توان هیچ قضاوت و اعلام نظری کرد.

هاشمی همچنین در خصوص اینکه آیا مجلس درباره مشکلات ایجاد شده و تغییرات اخیر از وزیر ورزش طرح سوال می کند؟، تاکید کرد: نمی‌دانم و باید ببینیم که شرایط به چه صورت خواهد بود. فکر می‌کنم در حال حاضر مجلس به دنبال این است که نظر وزارتخانه ورزش و جوانان را اخذ کند و پس از آن تصمیم گیری‌های لازم را صورت دهد. باید بررسی و کار کارشناسی صورت گیرد.

وی ادامه داد: باید دید نمایندگانی که سئوال داشتند، جواب‌های مدنظرشان را می‌گیرند یا خیر. بعدا می‌توان در این خصوص تصمیم گیری کرد.

هاشمی در پاسخ به این سئوال که "آیا خودتان در این راستا سئوالی نداشتید؟"، تاکید کرد: من سئوالی نداشتم و فقط تذکر دادم.

رئیس فدراسیون تیراندازی احتمال استیضاح وزیر ورزش منتفی خواند و ابراز امیدواری کرد مشکلات ورزش کشور به حداقل برسد.