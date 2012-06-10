اجرای طرح نشاط معنوی در سه امامزاده شهریار و ملارد

حجت الاسلام سید جواد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن فصل تابستان، از سوی این اداره برنامه های مختلفی به منظور غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در شهرستان های شهریار و ملارد برگزار می شود.

وی افزود: در این زمینه قرار است که طرح نشاط معنوی در امامزادگان هادی(ع) و اسماعیل(ع) شهرستان شهریار و امامزاده ابراهیم(ع) شهرستان ملارد اجرا شود.

ثبت نام از افراد علاقمند برای شرکت در طرح نشاط معنوی

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان های شهریار و ملارد عنوان کرد: در حال حاضر در محل امامزاده های مذکور از افراد علاقمند به حضور در این طرح ثبت نام می شود.

موسوی ادامه داد: افراد در تمامی مقاطع سنی می توانند در این طرح شرکت و از خدمات ارائه شده در آن بهره مند شوند.

آغاز طرح از نیمه دوم تیرماه

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان های شهریار و ملارد یادآور شد: در راستای اجرای این طرح کلاس های فرهنگی، ورزشی، قرآنی، هنری و اردوهای مختلف برگزار می شود.

وی اعلام کرد: ثبت نام از علاقمندان تا 16 تیرماه سال جاری ادامه دارد و پس از آن طرح آغاز می شود و تا بعد از ماه مبارک رمضان نیز ادامه دارد.