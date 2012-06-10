فریدون زارع رفیع در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مشکلات آموزشی کمالشهر، اظهار داشت: در حال حاضر کلاس های مدارس کمالشهر 40 نفره تشکیل می شود که همین سبب افت تحصیلی دانش آموزان شده است.



وی افزود: ارائه امکانات رفاهی و آموزشی با توجه به این جمعیتی که در کمالشهر وجود دارد بسیار ضعیف است.



نائب رئیس و سخنگوی شورای شهر کمالشهر گفت: کمالشهر علاوه بر درمانگاه، آسفالت مناسب و کمبود اتوبوس نیازمند افزایش فضای آموزشی و مدارس بیشتر است.



زارع رفیع اظهار داشت: هم اکنون کمالشهر با مشکل کمبود کتابخانه مواجه است که نیازمند ساخت چندین کتابخانه است.



وی ادامه داد: در حال حاضر تعیین و تکلیف آبرسانی خصوصی به کشاورزان کمالشهر هنوز حل نشده است.



نائب رئیس و سخنگوی شورای شهر کمالشهر گفت: در حوزه اداره راه و شهرسازی نیز پل حصارک باید تعریض و ساخت پل موازی در دستور کار قرار گیرد.

