فریدون زارع رفیع در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مشکلات آموزشی کمالشهر، اظهار داشت: در حال حاضر کلاس های مدارس کمالشهر 40 نفره تشکیل می شود که همین سبب افت تحصیلی دانش آموزان شده است.
وی افزود: ارائه امکانات رفاهی و آموزشی با توجه به این جمعیتی که در کمالشهر وجود دارد بسیار ضعیف است.
نائب رئیس و سخنگوی شورای شهر کمالشهر گفت: کمالشهر علاوه بر درمانگاه، آسفالت مناسب و کمبود اتوبوس نیازمند افزایش فضای آموزشی و مدارس بیشتر است.
زارع رفیع اظهار داشت: هم اکنون کمالشهر با مشکل کمبود کتابخانه مواجه است که نیازمند ساخت چندین کتابخانه است.
وی ادامه داد: در حال حاضر تعیین و تکلیف آبرسانی خصوصی به کشاورزان کمالشهر هنوز حل نشده است.
نائب رئیس و سخنگوی شورای شهر کمالشهر گفت: در حوزه اداره راه و شهرسازی نیز پل حصارک باید تعریض و ساخت پل موازی در دستور کار قرار گیرد.
زارع رفیع انتقاد کرد:
کلاسهای 40 نفره مدارس کمالشهر عامل افت تحصیلی دانش آموزان
کرج – خبرگزاری مهر: نائب رئیس و سخنگوی شورای شهر کمالشهر از کلاس های 40 نفره در مدارس کمالشهر که سبب افت تحصیلی دانش آموزان شده، انتقاد کرد.
فریدون زارع رفیع در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مشکلات آموزشی کمالشهر، اظهار داشت: در حال حاضر کلاس های مدارس کمالشهر 40 نفره تشکیل می شود که همین سبب افت تحصیلی دانش آموزان شده است.
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