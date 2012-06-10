  1. استانها
  2. کرمان
۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۹:۰۹

منظری به مهر خبر داد:

28 شکارچی متخلف در رابر دستگیر شدند/ بازگشت 17 قطعه پرنده به طبیعت

28 شکارچی متخلف در رابر دستگیر شدند/ بازگشت 17 قطعه پرنده به طبیعت

رابر - خبرگزاری مهر: رئیس محیط زیست رابر از شناسایی 28 شکارچی متخلف خبر داد و گفت: این افراد به دلیل انجام صید غیر مجاز به مقامات قضایی تحویل داده شدند.

محمد منظری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود ۲۵ هزار هکتار منطقه حفاظت شده و ممنوع شکار در رابر گفت: ماموران محیط زیست رابر موفق به کشف 17 قطعه کبک و تیهو صید شده توسط شکارچیان متخلف در این شهرستان شدند.

وی یادآور شد: این کشف مربوط به مدت زمان گذشته است اما این پرندگان در هفته محیط زیست در منطقه شکار ممنوع آزاد شده و به آغوش طبیعت باز می گردند.

منظری با اشاره به لزوم همکاری مردم در خصوص شناسایی متخلفین تصریح کرد: در بازرسی از منزل این شکارچیان پرنده طعمه، تله و قفس کشف شد.

این مسئول گفت: تاکنون 28 شکارچی غیر مجاز در رابر شناسایی و تحویل مقامات قضایی شدند.

منظری شکار غیرمجاز را تهدیدی برای نسل حیوانات دانست و بیان داشت: متاسفانه بعضی افراد سودجو اقدام به صید پرندگان به روش تله گذاری و زنده گیری می کنند.

وی گفت: این افراد در روش زنده گیری از یک پرنده زنده به عنوان طعمه استفاده می کنند تا سایر پرندگان را در دام بیندازند.

کد مطلب 1622423

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها