28 شکارچی متخلف در رابر دستگیر شدند/ بازگشت 17 قطعه پرنده به طبیعت

محمد منظری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود ۲۵ هزار هکتار منطقه حفاظت شده و ممنوع شکار در رابر گفت: ماموران محیط زیست رابر موفق به کشف 17 قطعه کبک و تیهو صید شده توسط شکارچیان متخلف در این شهرستان شدند.

وی یادآور شد: این کشف مربوط به مدت زمان گذشته است اما این پرندگان در هفته محیط زیست در منطقه شکار ممنوع آزاد شده و به آغوش طبیعت باز می گردند.

منظری با اشاره به لزوم همکاری مردم در خصوص شناسایی متخلفین تصریح کرد: در بازرسی از منزل این شکارچیان پرنده طعمه، تله و قفس کشف شد.

این مسئول گفت: تاکنون 28 شکارچی غیر مجاز در رابر شناسایی و تحویل مقامات قضایی شدند.

منظری شکار غیرمجاز را تهدیدی برای نسل حیوانات دانست و بیان داشت: متاسفانه بعضی افراد سودجو اقدام به صید پرندگان به روش تله گذاری و زنده گیری می کنند.

وی گفت: این افراد در روش زنده گیری از یک پرنده زنده به عنوان طعمه استفاده می کنند تا سایر پرندگان را در دام بیندازند.