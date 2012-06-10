امیر یزدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص زمان آزمون استخدامی در استان البرز، اظهار داشت: آزمون استخدامی 176 پست در استان البرز روز سه شنبه هفته جاری برگزار می شود که احتمال دارد این آزمون روز دوشنبه نیز برگزار شود.



وی در خصوص اینکه جمعه آزمون استخدامی استانداری برگزار شده است، اضافه کرد: آزمون استخدامی نبوده است بلکه تغییر وضعیت قراردادی ها به پیمانی بوده است.



معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار البرز ادامه داد: آزمونی بین نیروهای قراردادی برگزار شد تا وضعیت قراردادی آنها تغییر پیدا کند.



یزدی افزود: آزمون استخدامی 176 پست در استان البرز برگزار می شود از این تعداد پست یک مقدار محدودی از پست ها مربوط به استانداری البرز است.



معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار البرز اظهار داشت: آزمون های استخدامی فرزندان شهدا و آزمون استخدامی یک مرکز بهداشتی و درمانی در آینده در استان البرز برگزار خواهد شد.

