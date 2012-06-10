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۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۱:۲۲

محمدی:

آسارا ظرفیت تبدیل به قطب تولید آب معدنی را دارد

آسارا ظرفیت تبدیل به قطب تولید آب معدنی را دارد

کرج – خبرگزاری مهر: بخشدار آسارا گفت: آسارا ظرفیت و پتانسیل تبدیل به قطب تولید آب معدنی در کشور را دارد.

محسن محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مهم ترین پتانسیل و ظرفیت بخش آسارا چیست؟ اظهار داشت: آسار ظرفیت و پتانسیل تبدیل به قطب تولید آب معدنی در کشور را دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر بخش آسارا دارای 54 روستا است که هر کدام از روستاها دارای 10 چشمه هستند.

بخشدار آسارا افزود: بنابراین به منظور تحقق بسته بندی آب معدنی می توان واحدهای تولیدی کوچکی در قالب یک تعاونی در این روستاها راه اندازی کرد.

بسته بندی آب معدنی و توسعه زیرساخت های گردشگری در آسار بسیار مهم است

وی گفت: انجام بسته بندی آب معدنی و توسعه زیرساخت های گردشگری در بخش آسار بسیار مهم و حائز اهمیت است.

بخشدار آسارا اظهار داشت: با توجه به اینکه قیمت تمام شده آب در این منطقه بالا است راه اندازی بسته بندی آب در این منطقه توجیه اقتصادی دارد.

محمدی سیرایی افزود: با توجه به وجود پیست بین المللی دیزین و رودخانه و سد امیر کبیر بخش آسار از نظر گردشگری حایز اهمیت است تنها نیازمند ایجاد زیرساخت های مناسب برای حضور گردشگر در این بخش است.
 

کد مطلب 1622427

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