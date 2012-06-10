آسارا ظرفیت تبدیل به قطب تولید آب معدنی را دارد

محسن محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مهم ترین پتانسیل و ظرفیت بخش آسارا چیست؟ اظهار داشت: آسار ظرفیت و پتانسیل تبدیل به قطب تولید آب معدنی در کشور را دارد.



وی ادامه داد: در حال حاضر بخش آسارا دارای 54 روستا است که هر کدام از روستاها دارای 10 چشمه هستند.



بخشدار آسارا افزود: بنابراین به منظور تحقق بسته بندی آب معدنی می توان واحدهای تولیدی کوچکی در قالب یک تعاونی در این روستاها راه اندازی کرد.



بسته بندی آب معدنی و توسعه زیرساخت های گردشگری در آسار بسیار مهم است



وی گفت: انجام بسته بندی آب معدنی و توسعه زیرساخت های گردشگری در بخش آسار بسیار مهم و حائز اهمیت است.



بخشدار آسارا اظهار داشت: با توجه به اینکه قیمت تمام شده آب در این منطقه بالا است راه اندازی بسته بندی آب در این منطقه توجیه اقتصادی دارد.



محمدی سیرایی افزود: با توجه به وجود پیست بین المللی دیزین و رودخانه و سد امیر کبیر بخش آسار از نظر گردشگری حایز اهمیت است تنها نیازمند ایجاد زیرساخت های مناسب برای حضور گردشگر در این بخش است.

