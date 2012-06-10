اردبیل پاییزی شد/ مسافران غافلگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، افزایش دمای هوای اردبیل در روزهای اخیر مردم اردبیل را که عادت به هوای خنک دارند با مشکل مواجه کرده بود ولی با ورود جبهه هوای سرد و مرطوب هوای این منطقه به طور قابل توجهی کاهش یافت.

دمای هوای استان که هفته گذشته در برخی مناطق تا 30 درجه سانتی گراد رسیده بود از صبح امروز به کمتر از 15 درجه سانیت گراد رسید.

سرمای هوا مسافران راغافلگیر کرد



کاهش دمای اردبیل مسافرانی که از هفته گذشته برای گذراندن تعطیلات تابستانی به این استان وارد شده اند غافلگیر و آنها را مجبور به استفاده از وسایل گرما زا کرد.

کاهش دمای هوا همراه با مه و وزش باد سبب شد مسافران و میهمانان بیشتر مناطق اردبیل بویژه شهرهای نیر، نمین، خلخال و مشگین شهر محل اسکان خود را تغییر دهند.

شب گذشته بیشتر مسافران اردبیل که در چادرها و یا در فضای باز پارک ها و بوستان های شهر اقامت داشتند شب سردی را گذراندند و از نخستین ساعت امروز محل خود را به سمت اقامت در هتل ها و میهمانپذیرها ترک کردند.

به گفته رئیس اداره تحقیقات و پیش بینی هواشناسی استان اردبیل وضیعت جوی اردبیل در حال حاصر نیمه ابری با افت نسبی دما، در برخی نقاط گاهی ابری با بارش پراکنده باران و مه موقت است.

علی دولتی مهر با بیان اینکه دمای هوای اردبیل در هفته گذشته 22 درجه سانتی گراد بود، افزود: در حال حاضر دمای این منطقه 14با هشت درجه کاهش بین 13 الی 14 درجه سانتی گراد رسیده است.

به گفته وی اکنون پارس آباد با 33 درجه سانتی گراد بیشترین دما و شهرهای خلخال و نمین با 11 درجه سانتی گراد به ترتیب بیشترین وکمترین دما را در سطح این استان دارند.

کاهش دما تا دو روز ادامه دارد



دولتی مهر با بیان اینکه جبهه هوای سرد تا دو روز آینده در این منطقه مستقر است، افزود: از روز سه شنبه به طور مجدد دمای هوا در بیشتر مناطق اردبیل افزایش می یابد.

وی کاهش محسوس دمای اردبیل را با توجه به شرایط جغرافیایی منطقه امری عادی دانست و بیان کرد: پیش بینی می شود در روزهای گرم تابستان نیز در مناطق خاصی از این استان هوای خنک و سردی حاکم شود.

گفتنی است، حاکم شدن هوای خنک در گرمترین فصل سال در سطح استان اردبیل سالانه میلیونها گردشگر را به خود جلب می کند و این استان که دارای طبیعت زیبا و دست نخورده است خاطره خوبی را در ذهن مسافران و گردشگران داخلی و خارجی به یادگار می گذارد.