محمد نوذری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برگزاری زمان و مکان مسابقات استانی انتخابی پومسه، اظهار داشت: مسابقات انتخابی پومسه قهرمانی استان البرز صبح جمعه در خانه تکواندو استان برگزار می شود.



وی ادامه داد: این مسابقات به صورت آزاد برگزار می شود و تا کنون بیش از 90 تکواندو کار ثبت نام کرده اند.



سرپرست هیئت تکواندو استان البرز افزود: در حال حاضر استان البرز دارای 15 هزار تکواندو کار است که نیمی از جمعیت آنها را بانوان تشکیل می دهد.



نوذری گفت: جمعه گذشته نیز انتخابی مرحله دوم جوانان و بزرگسالان تیم ملی برگزار شد که قهرمانی مسابقات کشوری تیر ماه سال جاری به میزبانی زنجان و یا قزوین برگزار می شود تا هشت نفر اصلی تیم ملی مشخص شود.



با توجه به جایگاه هیئت تکواندو استان البرز که قهرمانان بسیاری را در سطح کشور و جهان تربیت کرده است اما تا کنون مجمع انتخابی هیئت تکواندو برگزار نشده است، مجمع انتخابی برخی از هیئت از جمله کبدی و... برگزار شده و رئیس آن معرفی شده است ولی برگزاری مجمع انتخابی هیئت تکواندو همچنان مسکوت مانده است.

