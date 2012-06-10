سه برنامه ایران برای حفظ تولید نفت/ اجرای 11 طرح تولید ثانوی نفت

هرمز قلاوند در گفتگو با مهر درباره مهمترین طرح‌های حفظ و نگهداشت تولید نفت خام ایران در مناطق نفت‌خیز جنوب با بیان اینکه یکی از طرح‌های در دست اجرا طراحی و راه اندازی واحدهای فرآورش نفت نمکی است، گفت: در حال حاضر 15 پروژه نمک زدایی در مناطق نفت خیر جنوب مراحل مختلف ساخت و راه اندازی را پشت سر می‌گذارند.

مدیرعامل شرکت مناطق نفت خیر جنوب با اعلام اینکه تا پایان برنامه پنجم توسعه ظرفیت فرآورش نفت نمکی در این مناطق وجود 1.2 میلیون بشکه در روز افزایش می‌یابد، تصریح کرد: بر این اساس تا پایان سال 1394 ظرفیت تولید نفت نمکی در مناطق نفت خیر جنوب به مرز 4 میلیون بشکه در روز افزایش می‌یابد.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت با یادآوری اینکه در شرایط فعلی مخازن در مناطق نفت خیر جنوب در نیمه دوم عمر خود به سر می‌برند، اظهار داشت: افزایش عمر مخازن نفت منجر به افزایش درصد نمک موجود در نفت تولیدی شده و از این رو ساخت و راه اندازی واحدهای جدید نمک زدایی ضروری به نظر می‌رسد.

وی از تزریق گاز به مخازن نفت به عنوان دومین سناریوی حفظ و نگهداشت تولید نفت در مناطق نفت خیر جنوب یاد کرد و افزود: در شرایط فعلی تزریق گاز طبیعی در 11 مخزن نفتی در این مناطق انجام می شود.

قلاوند حجم تولید گازهای همراه نفت و یا تولید گاز از گنبدهای هیدروکربوری را حدود 108 میلیون متر مکعب در روز عنوان کرد و افزود: از این میزان حدود 80 میلیون متر مکعب گاز به مخازن مختلف نفتی تزریق می‌شود.

مدیرعامل شرکت مناطق نفت خیر جنوب همچنین از اجرای طرح‌های جمع‌آوری گازهای همراه به عنوان یکی دیگر از راهکاری حفظ و نگهداشت تولید نفت در مناطق نفت خیر جنوب یاد کرد و یادآور شد:‌ در حال حاضر طرح جامع آماک به طور کامل اجرایی شده است که با اجرای این پروژه از اتلاف 95 درصد گازهای همراه نفت در منطقا نفت خیر جنوب جلوگیری می‌شود.

این مقام مسئول در پایان با یادآوری اینکه سال گذشته 99.8 درصد برنامه‌های تولید نفت به طور کامل محقق شده‌اند، خاطرنشان کرد: از ابتدای سالجاری تا کنون هم تولید نفت مطابق با برنامه تدوین شده در حال انجام شد.