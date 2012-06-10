ابزار طنزنویسی به دست طنزنویسان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محسن سلیمانی درباره این کتاب بیان کرد: این کتاب به سه فصل تقسیم می‌شود که در بخش نخست در مورد تکنیک‌های طنزنویسی بحث می‌شود و سپس مباحثی درباره فلسفه طنز و اینکه اساسا چرا می‌خندیم، چه چیزهایی ما را به خنده وامی‌دارد و ... مورد بررسی قرار می‌گیرد، ولی تمرکز در این بخش بیشتر بر روی تکنیک طنزنویسی است و درباره ماهیت طنز بحث‌های مختصری می‌شود.

سلیمانی ادامه داد: در فصل دوم اشکال گوناگون طنز مورد بررسی قرار گرفته٬ همچنین در فصل پایانی طنزنویسی به روایت طنزنویسان در کتاب گنجانده شده است.

این پژوهشگر حوزه طنز همچنین افزود: «اسرار و ابزار طنزنویسی» را می‌توان گامی اولیه در این زمینه دانست که عاری از مشکلات و اشتباهات نخواهد بود ولی امیدوارم انگیزه‌ای باشد تا دیگران هم در این حوزه بیشتر وارد شوند.

سلیمانی همچنین درباره بزرگان طنز که نام آن‌ها در کتاب آورده شده است٬ خاطر نشان کرد: عنوان این کتاب را به یاد منوچهر احترامی، «اسرار و ابزار طنزنویسی» گذاشتم که وی این نام را بر یکی از کلاس‌های خود نهاده بود همچنین به عمران صلاحی که در یکی از گفتگوهایش آرزو می‌کند روزی برسد که در ایران به مقوله طنزنویسی به صورت علمی پرداخته شود٬اشاره کرده‌ام.

این نویسنده با اشاره به مصور نبودن کتاب نیز گفت: گرچه مثال‌ها و توضیحاتی از فیلم‌ها و نمایش‌های طنز و همچنین کاریکاتور آورده می‌شود ولی کتاب دارای تصویر نیست و دلیل آن هم این است که حجم کتاب بسیار زیاد می‌شد.

سلیمانی همچنین درباره چرایی نوشتن کتاب «اسرار و ابزار طنزنویسی» نیز تصریح کرد: در ایران کتاب‌های منبع و مرجع در ارتباط با مباحث نظری و علمی طنزنویسی کم است و این خلاء باعث شده که من تلاشی برای تدوین این کتاب در قالب تالیف - ترجمه داشته باشم.

در این کتاب از شخصیت‌های بزرگ حوزه طنز دنیا چون وودی آلن ٬آرت بوخوالد٬ استیو مارتین٬ دیوید ایوانز و... مطالبی به صورت ترجمه آورده شده است.

کتاب «اسرار و ابزار و طنز نویسی» تولید دفتر طنز حوزه هنری است که در ۶۲۸ صفحه، قطع وزیری و در شمارگان ۲۵۰۰جلد توسط سوره مهر منتشر شده است.